Marko Kilpi: Lastensuojelulta otettu työkalut pois

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan lastensuojelulain henki ei toteudu nykyisessä lainsäädännössä.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on jättänyt lakialoitteen, jolla lastensuojelulaitoksessa olevan lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen enimmäisaika pidennettäisiin nykyisestä seitsemästä vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Kyseessä on rajoittamistoimi, joka voidaan tehdä lastensuojelulaitoksessa.

– Lastensuojelulaki on ajanut lastensuojelun nopeasti syvään kriisiin. Henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia ja toimivaltaa asettaa huostaanotetuille lapsille rajoja eikä käytännössä sääntöjäkään, joita heidän tulisi noudattaa, Kilpi toteaa tiedotteessa.

Kilven mielestä yksi merkittävimmistä ja ratkaisevimmista epäkohdista on se, että liikkumisvapautta ei voida enää rajoittaa entisellä tavalla. Tilanteen vuoksi sijoituspaikoissa päihde- ja väkivaltaongelmat ovat räjähtäneet käsiin.

– Käytännössä lastensuojelulta on otettu työkalut pois. Ei voida puuttua liikkumiseen, ei edes pelaamiseen ja puhelimenkin käytön rajoittamiseen on tehtävä hallinnollinen rajoittamispäätös. Lapsen kasvatus on muuttunut sijoituspaikoissa byrokraattiseksi laatikkoleikiksi, joka ei ole lapsen edun mukaista eikä voi olla lastensuojelulain hengen mukaista.

– Päihde- ja väkivaltaongelmat ovat lisääntyneet rajulla tavalla ja tilanteita on pitänyt usein hoitaa jopa usean poliisipartion voimin. Tämä on hyvin akuutti, vakava ongelma, joka vaatii nopeasti korjaustoimenpiteitä.

Lastensuojelulain pitäisi turvata lasten ja nuorten kehitystä ja kasvua.

– Nyt se ei niin tee. Se ei aja lapsen etua, vaan yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta. Vanhemmuutta. Juuri niistä asioista valtaosa huostaanotetuista ja sijoitetuista lapsista ovat jääneet elämässään paitsi, Kilpi sanoo.

– Lastensuojelulaki on ikävä esimerkki siitä, kuinka voimme maalata itsemme lainsäädännöllisesti nurkkaan, eikä se ole enää kenenkään etu, varsinkaan lasten.