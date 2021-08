Maria Ohisalo: Kokoomuksen flirttailu on jäätävää

Vihreiden puheenjohtajan mukaan humanitaariselle maahanmuutolle on paikkansa, kun ihmiset tarvitsevat turvaa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kertoo seuranneensa kesällä huolestuneena kokoomuksen ulostuloja maahanmuuttajiin ja sosiaaliturvaan liittyen.

– On jäätävää, että Kokoomuskin lähtenyt flirttailemaan tällaisilla asioilla, jotka lisäävät kahtiajakoa ja eriarvoisuutta yhteiskunnassamme, Maria Ohisalo tviittaa.

Kokoomus julkaisi taannoin maahanmuutto- ja kotouttamislinjauksen.

Ohisalo sättii myös perussuomalaisia ja pitää puolueen turvapaikkalinjauksia ”kylmäävinä”.

– Jos jo puheen tasolla maahanmuuttajia jaetaan toivottuihin & ei-toivottuihin, on jälkimmäisten kotoutuminen aina vaikeampaa. Asenteissa on paljon korjattavaa. Työmarkkinammekin tarvitsevat tekijöitä lähtömaasta riippumatta.

Perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Riikka Purran mielestä Suomen ei pidä ottaa vastaan uusia turvapaikanhakijoita Afganistanista maan kärjistyneen tilanteen vuoksi, ja humanitaarinen apu pitäisi suunnata Afganistanin naapurimaiden pakolaisleireille.

Ohisalon mukaan humanitaariselle maahanmuutolle on paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, kun ihmiset tarvitsevat turvaa.

– Afganistanin tilanne on taas rujo esimerkki tästä. Inhimillinen hätä alueella on suuri. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, Ohisalo sanoo.

