Maria Ohisalo: Jos turpeeseen ei saa koskea, vähennykset muualta suurempina

Sisäministeri pitää merkittävänä sitä, että hallitus on lyönyt lukkoon hiilibudjetin, joka ohjaa päästövähennyksiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén katsoo, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki viime vaalikaudella enemmän ilmastotekoja kuin nykyinen punavihreä hallitus.

Sirén viittasi siihen, että Sipilän hallitus päätti kieltää kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä ja hän peräsi vastaavaa turpeelle.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vastaa Sirénin kritiikkiin, että hallitusohjelma lähtee siitä, että turpeen energiakäyttö puolittuu 2030-luvulle tultaessa.

– Nyt olen kuullut viimeisimpiä Vapon ennusteita. He ovat sanoneet, että tämä tapahtuisi jo 2025, Ohisalo sanoo Verkkouutisille.

Ohisalon mukaan keskeistä on kuitenkin se, että Sanna Marinin (sd.) hallitus on lyönyt ensimmäistä kertaa kasaan oman hiilibudjettinsa. Hallitus kertoi maanantaina eri alojen sektorikohtaisista päästövähennystarpeista ilmastokokouksensa yhteydessä. Hallitus tavoittelee ilmastotyöllään 17-24,6 miljoonan tonnin päästövähennyksiä jo käynnissä olevien 16 miljoonan tonnin päästövähennysten lisäksi.

– Sellaisia tonnisummia ei ole aiemmin ollut vielä missään. Hiilibudjetti tulee ohjaamaan siihen, että jos maankäyttösektorilla tapahtuu tämä, toisella sektorilla vaaditaan nämä toimet, eli meillä täytyy olla kunnianhimoa ihan jokaisella sektorilla. Jos sanotaan, että johonkin ei saa koskea, ne päästövähennykset täytyy etsiä toisaalta kahta suurempina, Ohisalo sanoo.

Ohisalo lisää, että energiaverotuksen uudistuksen yhteydessä tänä keväänä käsitellään myös turpeen verokohtelua. Energiaverotuksen uudistuksella tavoitellaan vähintään 3-4 miljoonan tonnin päästövähennyksiä.

– Kehysriihessä käydään tästä keskustelua ja sen jälkeen siitä toimia budjettiriiheen.

Turpeen käytön puolittuminen 2030 mennessä edelleen tavoitteena

Onko hallituksen tavoitteena edelleen turpeen käytön puolittuminen 2030 mennessä, että tavoite ei ole sen tiukempi?

– Tämä on se tavoite, mutta myös Vapon ennusteiden mukaan käyttö tulee pienentymään. Se ei tietenkään poista meiltä velvoitteita, että meidän hallituksena täytyy löytää keinoja monelle eri sektorille, Ohisalo sanoo.

Ilmastokokouksessa sovittiin uudesta turvetyöryhmästä. Onko sen tavoitteena etsiä uusia käyttötapoja turpeelle, ei lopettaa sen käyttöä?

– Itse olen ajatellut, että yksi tämän ryhmän työ on katsoa oikeudenmukaisen siirtymän ajatuksella myös turpeen käyttöä. Kun tiedetään, että käyttö tulee vähenemään, miten nämä ihmiset, jotka nyt saavat elantonsa sieltä, jatkossa pärjäävät. On erittäin tärkeää, että yksikään ihminen ei jää yksin tässä muutoksessa, jossa me tulemme rakentamaan hiilineutraali hyvinvointivaltion ensimmäisenä maailmassa.

Ohisalon mukaan vastaavia työryhmätyöskentelyjä on ollut muun muassa Saksassa ja Espanjassa, jossa on suljettu kivihiilikaivoksia ja mietitty uudelleen niistä työskentelevien ihmisten tulevaisuuden ammatteja.

Mikä on oma näkemyksesi siitä, mitä turpeelle pitäisi tehdä?

– Meillä on hallituksessa yhteiset kirjaukset tästä asiasta ja niiden kanssa edetään, Ohisalo vastaa.