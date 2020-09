MaRa: Matkailun infrastruktuuri tuhoutumassa Pohjois-Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus unohti matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät, toteaa alan etujärjestö.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM esittivät määräaikaisia arvonlisäverojen alentamisia pahoin runnellun toimialan palvelujen kysynnän piristämiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Hallitus ei kuitenkaan esitä verojen alentamisia eikä muitakaan toimenpiteitä toimialan ahdingon helpottamiseksi.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan koronakriisin vaikutukset pahenevat, mitä pidempään valtio rajoittaa liiketoimintaa.

– Palvelujen heikko kysyntä, valtion asettamat liiketoiminnan rajoitukset ja viime perjantainen matkustusrajoituksia koskeva päätös johtavat useiden yritysten toiminnan loppumiseen ja työttömyyden kasvuun. Hallituksen tavoite 80 000 uudesta työllisestä on erittäin vaikea saavuttaa, koska työpaikkojen syntyminen on pitkälti kiinni palvelualoista ja niiden kyvystä työllistää.

Timo Lapin mukaan budjettiriihen päätökset ovat valtava pettymys matkailu- ja ravintola-alalle.

– Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset sekä etätyö ja -opiskelu vaikuttavat erittäin negatiivisesti matkailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntään. Hotelleissa ja kylpylöissä on vain vähän asiakkaita normaalitilanteeseen verrattuna. Tilanne on vaikein pääkaupunkiseudulla ja tulevalla talvikaudella Pohjois-Suomessa, kun ulkomaalaisia asiakkaita ja liikematkustajia on erittäin vähän.

Lapin mukaan koronakriisi jättää pysyvät jäljet suomalaiseen 142 000 henkilöä työllistävään matkailu- ja ravintola-alaan.

– Meille tulee jatkuvana virtana epäuskoisia yhteydenottoja jäsenyrityksiltämme Pohjois-Suomesta. Matkanjärjestäjät peruvat talven matkojaan, mikä johtaa matkailualan yritysten toiminnan lopettamisiin, vuosikymmenten aikana luodun matkailuinfrastruktuurin tuhoutumiseen ja suureen työttömyyteen. Tästä aiheutuu merkittäviä menetyksiä myös Pohjois-Suomen kunnille. Erityisen kirvelevää on, kun matkanjärjestäjät ovat joissakin tapauksissa siirtäneet koko talven matkat Ruotsiin, ehkä pysyvästi, Lappi sanoo.

Valtio on rajoittanut monin tavoin matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaa. Syksy ja tuleva talvi ovat Lapin mukaan ennennäkemättömän vaikeita yrityksille ja työntekijöille.

– Valtio aiheuttaa tiukoilla liiketoiminnan rajoitustoimilla suuret tappiot matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Valtion velvollisuus on auttaa toimialan yrityksiä selviytymään koronakriisin yli. Yritysten kustannustuki tulisi avata uudelleen mahdollisimman pian. Tuen ehtoja tulisi muuttaa siten, että se sopisi paremmin yrityksille, jotka ovat menettäneet suuren osan liiketoiminnastaan, Lappi vaatii.