Malmin lentoaseman kohtalosta valitettu ympäristöministeriölle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtio panostaa ilmailuun ja Helsingin on otettava tästä osansa, vaatii Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys.

Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys on tehnyt ympäristöministeriölle valituksen Uudenmaan ely-keskuksen kesäkuisesta päätöksestä, jonka mukaan aluetta ei voi suojella rakennusperintölailla.

Yhdistyksessä ollaan toiveikkaita suojelun toteutumisesta. Puheenjohtaja Timo Hyvösen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen rakennettu kulttuuriympäristö Euroopan ja maailman mittakaavassa.

– Ilmailun muutos on sähköisten ratkaisujen myötä todella suuri. Pienten lentokoneiden joustava lentotoiminta on jo alkanut. Ei Helsinki voi jäädä tulevaisuuden ilmailun ulkopuolelle. Valtio panostaa nyt erityisesti ilmailuun ja Helsingin on otettava tästä investoinnista osansa, Hyvänen toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistys kertoo valmistelevansa suojeluesitystä myös luontoarvojen perusteella.

Helsingin kaupunki on suunnitellut alueelle asuntoja.