”Maanviljelijälle heitetään edelleen syyllisen viitta”

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n mukaan maatalous ja ympäristönsuojelu nähdään edelleen toisilleen vastakkaisina asioina.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan ja ympäristöjuristi Minna Ojanperän mukaan tilanteeseen ei ole tullut parannusta neljässäkymmenessä vuodessa, jolloin maanviljelijät ja luonnonsuojelijat ottivat ensimmäisen kerran kunnolla yhteen Koijärvellä.

– Moni asia on mennyt noista ajoista eteenpäin, mutta yksi on ja pysyy. Ympäristönsuojelu ja maatalous nähdään edelleen toisilleen vastakkaisina. Näin on myös ilmastokeskustelussa, vaikka kyseessä on toimiala, johon ilmaston lämpenemisen vaikutukset iskevät rajuimmin. Maatalousyrittäjillä on todellinen tarve pysäyttää haitallinen kehitys, Marttila ja Ojanperä kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Kirjoittajien mukaan neljänkymmenenvuoden takainen törmäys oli niin iso, että se tuntuu vielä ny­kyäänkin.

– Koijärvellä syntynyt mustavalkoinen asetelma otetaan edelleen annettuna. Kun kysymys on ympäristönsuojelusta, maan­viljelijälle heitetään syyllisen viitta – aivan kuten neljäkymmentä vuotta sitten.

Kirjoittajat korostavat, että maanviljelijät tulisi nähdä osana ratkaisua myös ilmastokeskustelussa. Heidän mukaansa jo nyt tutkitaan ilmastoystävällisempiä viljelykäytäntöjä, kartoitetaan maaperän hiilidioksidikykyä ja puhutaan esimerkiksi hiiliviljelystä.

– Ratkaisut löytyvät yhdessä, kirjoittajat toteavat.