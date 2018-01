Lontoon pormestari: Donald Trump ymmärsi pysyä poissa

Lontoon pormestarin Sadiq Khanin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki oikean päätöksen peruessaan vierailun Lontooseen.

Trumpin oli tarkoitus osallistua Yhdysvaltain uuden suurlähetystön avajaisiin Lontoossa. Kyseessä olisi ollut hänen presidenttikautensa ensimmäinen matka Britanniaan.

– Peruutin matkani, koska en pidä (presidentti Barack) Obaman hallinnon päätöksestä myydä ehkä Lontoon hienoin suurlähetystö pilkkahintaan. He rakensivat uuden lähetystön syrjäiselle sijainnille 1,2 miljardilla dollarilla, Trump kirjoitti Twitterissä torstaina.

Khanin mukaan Trump ymmärsi, ettei hän olisi tervetullut Lontooseen.

– Moni lontoolainen ihailee Amerikkaa, mutta näkee Trumpin toiminnan ja politiikan täydellisenä vastakohtana kaupunkimme arvoille. Viesti meni perille.

– Hänen vierailunsa olisi epäilemättä aiheuttanut massiivisia mielenosoituksia, pormestari totesi.

Khanin mukaan pääministeri Theresa May teki virheen kutsuessaan Trumpin viime vuonna valtiovierailulle.

Lontoon aiempi pormestari ja nykyinen ulkoministeri Boris Johnson reagoi voimakkaasti Khanin lausuntoihin.

Johnson totesi, ettei hän ei aio antaa ”kaupungintalolla majailevan tärkeilevän keikarin” vaarantaa Yhdysvaltain ja Britannian suhteita.

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 12, 2018