LM: Suomi olisi vaikka hakenut kausityöntekijät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Haku olisi tapahtunut ennen kuin Ukraina ilmoitti, ettei se päästä kansalaisiaan lähtemään.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikko (ps.) kertoo Lännen Mediassa, että valtioneuvosto selvitti mahdollisuuksia hakea kausityöntekijöitä Ukrainasta ennen kuin heidän maasta lähtönsä estettiin.

– Näin meille kerrottiin valiokunnassa, mutta haku ei ole onnistunut, koska lentoliikennettä on rajoitettu ja Ukraina on ollut tiukka lentokieltojen osalta. Lentolupia on ollut vaikea saada, Niikko sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa hakemiseen olisi voitu käyttää Finnairin koneita. Suomeen ehti saapua yksi koneellinen ukrainalaisia maan omalla charterilla.

– Lupien saanti oli nopeampi Ukrainan kautta, eli lentolupa vaati Ukrainan viranomaisten luvan, Niikko kertoo.

Useat ministeriöt selvittävät, miten Suomeen saadaan ammattitaitoisia työntekijöitä maatiloille.

– Byrokratiavääntöä on ollut paljon, mutta haluttomuus on tullut Ukrainasta. Maassa pelätään, että palatessaan työntekijät toisivat virusta. Eihän Suomi voikaan antaa sadan prosentin vakuutta, että kaikki lähtisivät terveinä takaisin, Niikko toteaa.

Yhteensä Suomeen on tähän mennessä saapunut noin 400 ulkomaista kausityöntekijää.