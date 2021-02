LM: Perussuomalaisissa eniten hallituksen kaatajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ne, jotka aikovat äänestää perussuomalaisia kuntavaaleissa, haluavat eniten näpäyttää punavihreää hallitusta.

Huhtikuun kuntavaaleista on haluttu tehdä esinäytös eduskuntavaaleille. Puoluejohtajista erityisesti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ollut sitä mieltä, että kuntavaaleissa on kyse myös Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallituksen jatkosta, kirjoittaa Lännen Media.

Kansalaiset pitävät kuitenkin selkeästi lähialueidensa asioita kuntavaalien tärkeimpänä teemana, ilmenee Lännen Median teettämästä mielipidekyselystä.

Kaikista vastaajista vain kuusi prosenttia pitää valtakunnallisia asioita tärkeämpänä kuin kuntakohtaisia asioita. Paikalliset asiat ovat kuntavaalien tärkein kysymys, sanoi 59 prosenttia vastaajista. Molemmat asiat ovat yhtä tärkeitä, vastasi 32 prosenttia haastatelluista.

Täysin yleispoliittista merkitystä ei kuitenkaan voi Taloustutkimuksen tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan sulkea pois, koska kolmannes pitää asioita yhtä tärkeinä. Se on kannanotto yleispolitiikan puolesta.

Kokoomusta äänestävistä vain kolme prosenttia asettaa kuntavaaleissa valtakunnalliset asiat kuntakohtaisten asioiden edelle.

Taloustutkimus haastatteli 1 006:ta henkilöä 15.–18. helmikuuta. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluina ja otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä (18 vuotta täyttäneet). Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.