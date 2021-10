Lieväkin korona voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaurioita verenkiertoon

Koronaviruksen on todettu aiheuttaneen monille sairastuneille vaikeita jälkioireita, jotka voivat kestää jopa yli vuoden ajan.

Muun muassa Britanniassa ”pitkästä Covidista” kärsiville on suunniteltu räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Pandemian on pelätty jättävän jälkeensä merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia ja siihen liittyviä kustannuksia.

Epidemiologi Zoe Hyde varoittaa viruksen aiheuttavan vaurioita verenkiertojärjestelmään myös osassa tapauksista, joissa alkuperäinen infektio on ollut suhteellisen lievä.

Hän viittaa seurantatutkimukseen, jonka mukaan koronan sairastaneiden veritulppariski oli koholla muuhun väestöön verrattuna vielä yli vuoden jälkeen. Myös sydänkohtauksen, halvauksen, rytmihäiriöiden ja sydänlihastulehduksen riski oli korkeampi.

Tutkijat käyttivät selvityksessä Yhdysvaltain veteraaniasioiden viraston laajaa tietokantaa. Yli 150 000 koronaviruksen sairastunutta verrattiin miljoonien henkilöiden kontrolliryhmään.

– Riskit ja vaivat olivat selviä heidän osaltaan, jotka eivät olleet joutuneet sairauden akuutin vaiheen aikana sairaalaan. Niiden riski kasvoi sairauden vakavuusasteen myötä. Tulokset osoittavat, että sydän- ja verisuonisairauksien riski on merkittävä akuutista Covid-19:stä selvinneiden joukossa vuoden jälkeen, tutkijat kirjoittavat.

