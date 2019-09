Saudi-Arabian liekkimeri videoilla: Lennokit iskivät jalostamoihin

Iranin tukemat Jemenin shiialaiset huthikapinalliset iskivät lauantaina aamuneljältä lennokeillaan syvälle Saudi-Arabiaan. Kohteina olivat Abqaiqissa sijaitseva valtiollisen öljy-yhtiön Aramcon öljynjalostamo ja Khuraisin öljykenttä, jotka ovat tärkeä osa maan öljyteollisuutta. Abqaiqin jalostamon osuus on seitsemän prosenttia maailman öljyntuotannosta.

Saudi-Arabia on käynyt sotaa naapurivaltionsa Jemenin huhtikapinallisia vastaan vuodesta 2015 lähtien. Ensi kerran huthikapinalliset onnistuivat iskemään näin kauas Persianlahden rantamille asti. Huthit ovat uhanneet lennokki-iskujen jatkuvan.

Kymmenellä lennokilla tehdyt iskut sytyttivät suuret tulipalot kohteissaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Sosiaaliseen mediaan on ladattu alla näkyviä videoita iskujen sytyttämistä raivokkaista tulipaloista.

#BREAKING: Largest ever attack against Oil facilities #SaudiArabia's #Aramco is carried-out by Loitering drones launched from #Iraq in support of #Houthi rebels in #Yemen. As its result two Aramco's facilities were hit 4 times in #Buqayq/#Abqaiq early morning. Here is the video pic.twitter.com/Gcw0Hsg8vB

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 14, 2019