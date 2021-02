Li Andersson puolueensa suihkukuvamiehestä: Vastenmielisiä rikoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton Turun pormestariehdokas erosi rikostutkinnan vuoksi luottamustehtävistä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan tieto Sasu Haapaseen kohdistuvasta rikosepäilystä tuli puolueen tietoon vasta nyt.

Haapanen oli pyrkimässä Turun pormestariksi vasemmistoliiton ehdokkaana.

Esitutkinta liittyy Turun Sanomien uutisoimaan tapaukseen, jossa peruskouluikäisiä tyttöjä oli kuvattu salaa koulun suihkutiloissa. Poliisi on kertonut tutkivansa tekoa törkeänä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana lasta esittävän kuvan levittämisenä. Tapausta kuvaillaan hyvin harvinaiseksi.

Poliisi epäilee rikoksesta Sasu Haapasta ja hänen naisystäväänsä, joka työskenteli pari vuotta sitten paikallisessa koulussa koulunkäyntiavustajana. Salakuvauksen uhreja on arviolta 15–20.

Nainen lähetti matkapuhelimella otetut kuvat myöhemmin Haapaselle, minkä vuoksi häntä epäillään rikoksen toiseksi tekijäksi. Poliisi pääsi tapauksen jäljille toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Sasu Haapanen valittiin viime lokakuussa vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi. Hän on toiminut kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja nuorisolautakunnan jäsenenä sekä Turun seudun SAK:n paikallisjärjestön varapuheenjohtajana.

Li Andersson vahvistaa Haapasen eronneen kaikista puolueen luottamustehtävistä.

– Tieto Sasu Haapaseen kohdistuvasta rikosepäilystä tuli puolueen tietoon vasta nyt. On selvää, ettei hän enää voi olla vasemmistoliiton kuntavaali- eikä pormestariehdokkaana, Li Andersson kirjoittaa Twitterissä.

– Haapanen on pettänyt vasemmistoliiton luottamuksen, kun ei ole kertonut näistä rikosepäilyistä. Erityisen törkeää tämä on siksi, että kysymys on vastenmielisistä ja tuomittavista rikoksista, joita epäillään, Andersson jatkaa.

