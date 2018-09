Li Andersson eduskunnassa: Pasifistit ovat aina olleet oikeassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mielestä totaalikieltäytyjien kohtelu on yhä ongelma.

Eduskunnassa puhuttiin tiistaina laista, joka kumoaa Jehovan todistajien vapauttamisen asevelvollisuuden suorittamisesta. Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan Jehovan todistajien suhtautuminen siviilipalveluksen suorittamiseen on muuttunut merkittävästi myönteisemmäksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että lakimuutoksen myötä ollaan poistamassa yhtä yhdenvertaisuuteen liittyvää ongelmaa, mutta se ei ratkaise ongelmia, jotka liittyvät totaalikieltäytyjien asemaan ja kohteluun Suomessa. Anderssonin mukaan voi käydä niinkin, että totaalikieltäytyjien määrä kasvaa Suomessa.

Andersson kysyi ministerin mielipidettä siviilipalveluksen keston lyhentämisestä ja sisällön kehittämisestä. Hänen mukaansa kesto tulkitaan monesti yhä osoitukseksi siitä, että kyse on rangaistusluontoisesta palveluksesta.

Perussuomalaisten Mika Raatikainen sanoi puheessaan, että on tuhansia eri uskontoja ja vakaumuksia, ja ”olisi hyvin outoa, jos yhdellä uskomuksella olisi jonkunlainen erioikeus Suomessa jättää nämä tietyt asiat hoitamatta tai hoitaa ne jotenkin jollain muulla tavalla”. Li Andersson huusi tässä kohtaa väliin ”pasifistit ovat aina olleet oikeassa”.

Keskustan Mikko Savola totesi nostavansa hattua tasavallan presidentille.

– Hän ei ole muun muassa ainuttakaan armahdusta antanut totaalikieltäytymisen takia, vaikka näitä on anottu. Tämä on hyvä linja, mistä on syytäkin pitää kiinni, Mikko Savola sanoi.