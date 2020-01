Lentoyhtiöt ohjaavat koneitaan pois Iranin ilmatilasta

Useat lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet välttävänsä Iranin ilmatilaa maan suorittamien ohjusiskujen vuoksi.

Singapore Airlinesin ja taiwanilaisen EVA Air -yhtiön mukaan kaikki Euroopasta lähtevät ja Eurooppaan suuntaavat lennot kiertävät Iranin turvallisuussyistä.

Malaysia Airlines toteaa tiedotteessa välttävänsä Iranin ”konflikti-ilmatilaa”. EVA Air ja Malaysia Airlines eivät myöskään lennä Irakin ilmatilassa.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on kieltänyt siviilikoneita lentämästä Iranin, Irakin, Persianlahden ja Omaninlahden yllä.

Suurin osa amerikkalaisista lentoyhtiöistä ei lennä tavanomaisissakaan olosuhteissa Iranin ilmatilan kautta. United-yhtiö muutti yhtä lentoreittiään viime kesäkuussa, jolloin Iran pudotti Hormuzinsalmen yllä Yhdysvaltain asevoimien lennokin.

Hi there, in view of the latest developments in the region, all Singapore Airlines flights in and out of Europe will not be flying over the Iranian airspace. We will continue to monitor the situation closely.

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) January 8, 2020