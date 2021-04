Lentoyhtiö lupaa: Kaikki lennot palautetaan syksyn aikana

Brittiläinen lentoyhtiö Virgin Atlantic ilmoittaa palauttavansa kaikki normaalit reittilentonsa marraskuuhun mennessä. Yhtiöllä on tällä hetkellä 37 matkustajakonetta.

Suuria lomautuksia ja irtisanomisia tehnyt Virgin Atlantic on saanut samalla sovittua noin 1,4 miljardin euron pelastuspaketista.

– Emme ole vielä läheskään normaalitilassa. Yhtiö on tyytyväinen vasta sitten, kun kaikki sen lentokoneet ovat ilmassa, toimitusjohtaja Shai Weiss sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rokotusten etenemisen odotetaan kuihduttavan koronaviruspandemiaa merkittävästi loppukevään aikana. Oletuksena on, että kansainvälinen matkailu voisi avautua lähes kokonaan kesällä tai viimeistään loppuvuonna.

Britannian hallitus on ilmoittanut poistavansa matkustusrajoituksia toukokuussa ja avaavansa yhteiskunnan kokonaan kesäkuun loppuun mennessä.

It's nearly time to dust off your passport ✈️ #SundayMotivation

— virginatlantic (@VirginAtlantic) April 18, 2021