Lennokkiin paloi 800 miljoonaa euroa, ainoa kone vietiin museoon

Saksan katastrofaaliseksi kuvaillun RQ-4E Euro Hawk -hankkeen ainoa lennokki on siirretty sotahistorialliseen museoon Berliinin Gatowissa.

Vuonna 2001 aloitetun ohjelman tavoitteena oli kehittää Saksalle oma tiedustelulennokki. Yhdysvaltain RQ-4B Global Hawkiin pohjautuvan mallin oli tarkoitus korvata elektroniseen tiedusteluun käytetyt Breguet Br.1150 Atlantic -partiokoneet.

Euro Hawkin ensimmäiset koelennot tehtiin kesällä 2010 Kaliforniassa sijaitsevassa Edwardsin lentotukikohdassa. Lennokki siirrettiin vuotta myöhemmin Saksaan, jossa se oli tarkoitus liittää osaksi tiedustelulaivue 51:tä. Sertifikaatioprosessi osoittautui vaikeaksi muun muassa lennonhallintajärjestelmässä ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Deutsche Wellen mukaan lennot eivät olisi olleet mahdollisia ilman uutta törmäyksenestojärjestelmää. Prosessin läpiviennin arvioitiin maksavan jopa yli puoli miljardia euroa. Saksan hallitus ilmoitti hankkeen perumisesta toukokuussa 2013 sertifikaatio-ongelmiin vedoten.

Silloisen puolustusministeri Thomas de Maizièren kanta muuttui nopeasti, sillä hän oli painottanut hankkeen arvoa Saksalle vielä vuonna 2012. Hän totesi seuraavana vuonna parlamentin keskustelussa, että Euro Hawkista oli tullut ”loputon painajainen”.

Seuraava puolustusministeri ja nykyinen Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen harkitsi hankkeen herättämistä henkiin vuonna 2014. Tavoitteena olisi ollut tiedustelulennokin käyttö yli 20 kilometrin korkeudessa.

Defense Industry Daily -julkaisun mukaan hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 800 miljoonaa euroa.

Museohalliin siirrettyä lennokkia esitellään alkuvaiheessa vierailijoille opastetuilla kierroksilla. Se on tarkoitus siirtää myöhemmin osaksi pysyvää näyttelyä.

