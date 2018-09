Lenita Toivakka: Mitkä ovat Timo Soinin motiivit?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ihmettelee, mitkä ovat ulkoministerin motiivit aborttikannanottoihin.

Kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka ei äänestänyt ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksen puolesta, koska tämä on Toivakan mukaan ulkoministerinä toiminut Suomen ulkopoliittisen linjan vastaisesti. Toivakka oli perjantaisessa äänestyksessä poissaolevana.

Toivakka kirjoittaa blogissaan, että Soini ”ei kunnioita hallituksen linjaamaa tärkeää työtä jota monet suomalaiset tekevät naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien vahvistamiseksi”.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä 2015−2016 toimineen Toivakan mukaan kehityspolitiikan tärkein painopiste tällä vaalikaudella on naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen, johon kuuluu seksuaali- ja lisääntymisterveys.

− Kyse on ihmisoikeuksista, joita eri puolilla maailmaa poljetaan rajusti. Puolestapuhujia ja -tekijöitä on aivan liian vähän. Siksi Suomen työ ja siihen käyttämä raha on todella tarpeen, Toivakka kirjoittaa.

Hän sanoo, että ulkoministerin vakaumus on hyvin tiedossa ja että Toivakka kunnioittaa sitä.

− Ulkoministeri ei voi kirjoituksillaan tai toiminnallaan mitätöidä ja vahingoittaa Suomen eduskunnassa hyväksyttyjä ulkopoliittisia tavoitteita. Ulkoministeri Soini on myös ollut hyväksymässä hallituksen kehityspoliittisen selonteon ja sen tavoitteet.

Yhteistyö ulkoministeriössä sujui Toivakan mukaan hänen ministeriaikanaan hyvin.

− Sovimme, että minä kehitysministerinä puhun näiden tavoitteiden puolesta koska Soini ei vakaumuksensa vuoksi voinut tätä tehdä. Tätä taustaa vasten en voi ymmärtää, miksi hän nyt viime aikoina on aktivoitunut ottamaan kantaa tähän työhön. Mitkä ovat hänen motiivinsa?

Toivakka sanoo, ettei torstaisen keskustelun perusteella ole myöskään vakuuttunut, että Soini ottaisi itseensä kohdistuvan epäluottamuksen ja kritiikin vakavasti.

− Tiedän siis Soinin vakaumuksen ja kunnioitan sitä. Toivon että hän kunnioittaa sitä työtä jota me teemme maailman naisten puolesta. Ulkoministerinä toimiessaan se onnistuu parhaiten vaikenemalla tästä aiheesta ja antamalla muiden puhua Suomen ulkopoliittisen linjan mukaisesti.

Toivakka sanoo haluavansa tämän hallituksen jatkavan työtään kauden loppuun. Näin ollen hän kertoo osoittaneensa epäluottamusta Soinia kohtaan äänestämättä jättämisellä.