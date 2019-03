Lauri Lyly sotesta: Sama takki ei sovi jokaiselle alueelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tampereen pormestari katsoo, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä.

– Sote-soppaa on hämmennetty kohta 15 vuotta, mutta lusikoitavaa siitä vain ei millään tule. Itse en voi olla päätymättä johtopäätökseen, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä, ainakin tämän kokonaisuuden osalta. Sama takki ei sovi jokaisen alueen hartioille, Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) kirjoittaa Tamperelaisen kolumnissaan.

Hän toteaa, että kuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on kaikkine haasteineenkin kansainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas.

Lylyn mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin on jatkettava hallitusti.

– Ongelmia on korjattava nykyjärjestelmää kehittämällä, sekä hyödyntämällä tehtyä hyvää kehittämistyötä.

Lauri Lylyn mukaan Pirkanmaalla tehty valmistelutyö on vahvistanut näkemystä, että sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on pidettävä kiinni.

– Ensin on määriteltävä lainsäädännöllä yhteinen palvelulupaus, joka toteutetaan jokaisessa Suomen kolkassa yhdenvertaisesti. Palvelulupauksen tulee pitää sisällään määritelmät esimerkiksi siitä, kuinka nopeasti palveluita on saatava ja minkä laatuisia niiden pitää olla. Tämän lupauksen määrittely on tulevan työn suurin kysymys, Lyly kirjoittaa.

Vasta sen jälkeen on hänen mukaansa pohdittava, millaisella rakenteella tähän päästään.

– Rakenteet voivat olla jokaisella alueella omanlaisensa. Useilla alueilla on jo koottu järjestämisvastuuta suurempiin yksiköihin, esimerkiksi kuntayhtymiin. Tämä omaehtoisen kehitystyön on annettava jatkua nykylainsäädännön puitteissa, ja sitä on syytä tukea. Koko julkista palvelujärjestelmää ei tarvitse korjata vaan se, mikä vaatii huoltoa, Lyly toteaa.

Pormestari Lauri Lyly (sdp) samoilla linjoilla kuin kokoomus! ”Itse en voi olla päätymättä johtopäätökseen, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä, ainakin tämän kokonaisuuden osalta. Sama takki ei sovi jokaisen alueen hartioille.” https://t.co/XBKTffZ1xc — Sanni Grahn-Laasonen (@sannigrahn) March 21, 2019