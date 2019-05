Laura Huhtasaaren lause synnytti huutomyrskyn SAK:n vaalitentissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Ihmisoikeudet on sidottu valtioon”, sanoi perussuomalaisten EU-vaaliehdokas ja sai muut ehdokkaat protestoimaan.

Kansanedustaja ja EU-vaaliehdokas Laura Huhtasaaren (ps.) näkemykset ihmisoikeuksista synnyttivät vastalauseiden myrskyn SAK:n järjestämässä EU-vaalitentissä Helsingissä. Huhtasaari sanoi, että haitallisesta maahanmuutosta ei pystytä puhumaan riittävästi ja vaati, että tätä vähennetään.

Hän lisäsi, että hänen mielestään vanhusten ihmisoikeudet eivät toteudu tämän päivän Suomessa.

Vaalitentin juontaja, Ylen toimittaja Susanna Turunen kysyi, eikö maahanmuuttajilla ole ihmisoikeuksia. Huhtasaari vastasi näin:

– Kaikilla ihmisillä on sama ihmisarvo, mutta ihmisoikeudet on aina sidottu tiettyyn valtioon.

Muut ehdokkaat vastustivat Huhtasaaren näkemystä huutamalla suoraa huutoa. Silvia Modig (vas.) sanoi melun keskellä, että ihmisoikeudet koskevat jokaista ihmistä. Eero Heinäluoma (sd.) yritti puhua työn perässä muuttaneista vanhemmistaan.

– En halua puhua haitallisesta maahanmuutosta, koska sehän tarkoittaa, että puhumme haitallisista ihmisistä, Heinäluoma sanoi ja sai SAK:n edustajiston taputtamaan.

Kokoomuksen ehdokas Sirpa Pietikäinen sanoo tentin jälkeen Verkkouutisille, että hän on edelleen tuohtunut Huhtasaaren lausunnosta. Pietikäinen muistuttaa, että ihmisoikeudet määriteltiin vuonna 1948 YK:n yleismaailmallisessa julistuksessa.

– Ihmisoikeudet syntyivät toisen maailmansodan kauhukokemuksista. Ne kertovat, miten meidän pitää elää ihmisiksi ja muodostaa ihmiskunta.

Pietikäinen sanoo, että ihmisoikeuksista on olemassa laaja kansainvälinen lainsäädäntö, jonka mukaan ihmisiä ei saa asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan.

Julistuksessa todetaan näin: ”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

Pietikäisen mukaan Huhtasaari rikkoo sääntöä.

– Hän sanoi suoraan islamin. Se on kansainvälisen oikeuden vastaista.

Pietikäisen mielestä Huhtasaaren puheet pitää ottaa vakavasti. Hän sanoo, että suomalaisten pitää pohtia, voiko kansainvälistä lakia rikkoa.

– Saako Suomessa varastaa tai lyödä? Mitä nollatoleranssi tarkoittaa ja saako täällä harrastaa vihapuhetta? Tunnistammeko me alkavan fasismin silloin kun se meitä vastaan kävelee vai vasta kun se pistää meidät lukkojen taa?

Myös Modig sanoo olevansa tuohtunut.

– YK:n julistus takaa jokaiselle ihmisoikeudet. Jos joku lipeää, se on ihmisoikeusrikkomus. Huhtasaari sanoi, että se on hänen mielestään ok.

Modigin mielestä lipeäminen johtaa ”katastrofiin”, koska ihmisoikeudet ovat jakamaton oikeus.

– Ne pitää taata riippumatta siitä, kuka sattuu milläkin hetkellä milläkin arvopohjalla olemaan vallassa.

Modig sanoo, että Huhtasaaren ajatukset ovat pelottavia.

– Toivottavasti hän tietää mitä hän tekee, koska hän vie meitä sellaiselle tielle, jonka päässä on pelkkää pimeyttä.

SAK:n edustajiston kokouksen tupakkapaikalla moni kääntää peukalon alaspäin, kun heiltä kysyy, mitä he ajattelevat Huhtasaaren puheista. Koko perussuomalaisten puolue herättää epäilyksiä. Se on kova oikeistopuolue, joka ei aja duunarin asiaa, sanoo eräs sak:lainen.

Mutta eikö moni duunari juuri äänestänyt perussuomalaisia eduskuntavaaleissa?

He eivät ehkä tulleet ajatelleeksi, mitä he haluavat ja millaista puoluetta tulivat äänestäneeksi, vastaa muuan edustaja.