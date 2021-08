Lasten tartunnat lisääntyneet eniten – THL: Tartuntapaikka oma koti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taneli Puumalainen patistaa pienten lasten ja koululaisten vanhempia ottamaan rokotteet mahdollisimman pian.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartuntatapausten ilmaantuvuus on lisääntynyt eniten 0-9 ja 10-19-vuotiaiden keskuudessa viimeisen kahden viikon ajanjaksolla.

Eniten tautitapauksia on edelleen nuorilla, 20-29-vuotiailla aikuisilla, mutta 10-19-vuotiaiden ikäryhmässä tartuntoja on toiseksi eniten.

THL:n ylilääkärin Otto Helven mukaan tartunnat leviävät nuorilta aikuisilta muihin ikäryhmiin.

– Ne siirtyvät ikäryhmiin, jotka ovat rokottamattomia, Otto Helve sanoi tiedotustilaisuudessa.

Alle 12-vuotiaille ei anneta rokotteita, 12-15-vuotiaista 60 000 on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Delta ei aiheuta vakavampaa tautia

Helven mukaan tartunnan saaneiden taudinkuva ei kuitenkaan eroa aiemmasta.

– Mitään sellaista viitettä ei ole tällä hetkellä, että deltan aiheuttama tautikuva olisi vakavampi, Helve sanoi.

Hänen mukaansa kouluissa todetut jatkotartunnat ovat erittäin harvinaisia. Suomessa on menetelty siten, että tartuntatapauksessa karanteeniin on asetettu vain lähikontaktit, ei koko koululuokkaa ja jatkotartuntoja on ollut erittäin vähän.

– Tartuttavuus näyttää deltalla olevan korkeampi, mutta torjuntakeinot ovat tehokkaita, Helve sanoi viitaten kouluissa käytössä oleviin torjuntakeinoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi, että esimerkiksi Helsingissä samassa taloudessa tapahtuneet tartunnat ovat kaikkein yleisimpiä.

– Lapsilla tavallisin tartuntapaikka on koko epidemian aikana ollut oma koti, Otto Helve sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosaston osastopäällikkö Taneli Puumalainen patistikin vanhempia ottamaan rokotteet.

– Pienten lasten ja koululaisten vanhempien pitäisi ottaa toinen annos mahdollisimman pian, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan rokotteet turvaisivat lasten koulunkäyntiä.

Suomalaisista 50 prosenttia on tähän päivään mennessä saanut koko rokotesarjan.

Virusopin professori Ilkka Julkinen totesi, että mitä nopeammin rokotteet otetaan, sitä nopeammin päästään taudista eroon.