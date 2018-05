Lapsiasiavaltuutettu: Koulut ovat perineet osallistumismaksuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Kurttilan mukaan rahankeruun on loputtava ja kuntien on kunnioitettava perustuslaissa säädettyä perusopetuksen maksuttomuutta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kertoo tiedotteessa saaneensa viime aikoina kansalaisilta yhteydenottoja tilanteista, joissa perusopetuksen oppilailta on pyydetty 10-30 euron suuruisia osallistumismaksuja koulupäivän aikana järjestettävään toimintaan.

– Tällaisen rahankeruun on loputtava ja kuntien on kunnioitettava perustuslaissa säädettyä perusopetuksen maksuttomuutta.

– Ymmärrän hyvin, että oppilaita halutaan viedä esimerkiksi retkille. Jos tähän ei kuitenkaan kunnalla ole rahaa, on parempi jättää menemättä. Olemme tilanteessa, jossa jokaisen on pystyttävä käsittämään, että osalle perheistä yllättävät maksukehotukset koululta aiheuttavat paineita.

Kurttilan mukaan Suomessa tehdyt selvitykset kertovat, että köyhistä perheistä tulevat lapset jäävät usein pois leirikouluista ja luokkaretkiltä.

– Toivon, että kunnat varaavat määrärahat koulun ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Jos rahankeruu vanhemmilta jatkuu, on mietittävä järeämpiä toimia kuin yleinen informaatio-ohjaus. Lakia on noudatettava ja lasten yhdenvertaisuus on taattava, Kurttila toteaa.