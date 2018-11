Lähes kolmasosa punkeista kantaa taudinaiheuttajaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin kolmasosa punkeista eli puutiaisista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa ja kaksi prosenttia useampaa kuin yhtä.

Kansalaisten avulla kerätty Turun yliopiston laaja punkkipankki on paljastanut uutta tietoa sekä tavallisen puutiaisen että taigapunkin kantamista taudinaiheuttajista.

Tavallisista puutiaisista 30 prosenttia kantaa taudinaiheuttajaa ja taigapunkeista 24 prosenttia. Tavalliset puutiaiset kantavat lisäksi useampaa eri taudinaiheuttajaa tyypillisemmin kuin taigapunkit.

Tutkijoiden havaitsemista taudinaiheuttajista yleisin oli borrelioosia aiheuttava Borrelia burgdorferi -bakteeri, jota löytyi 17 prosentista puutiaisista.

Aineiston tutkimus osoittaa, että taudinaiheuttajia kantavien puutiaisten määrä on korkein Suomen etelärannikolla, jossa esiintyy vain tavallista puutiaista (Ixodes ricinus). Kantajuus on kuitenkin miltei yhtä suuri Keski-Suomessa, jossa esiintyy molempia puutiaislajeja, sekä Pohjois-Suomessa, jossa valtalajina on taigapunkki (I. persulcatus).

– Puutiaisten taudinaiheuttajakantajuus ei siis suoraan korreloi leveyspiiriin. Kun tarkastelimme kantajuutta lajin sisällä, havaitsimme, että korkeimmat kantajuudet löytyivät itse asiassa alueilta, joissa esiintyy vain toista lajia, eli joko Etelä- tai Pohjois-Suomesta. Kummankin puutiaislajin osalta kantajuus oli pienempi alueella, jossa lajit elävät rinnakkain, eli käytännössä Keski-Suomessa ja Pohjanmaan rannikolla. Alueen pienempään taudinaiheuttajamäärään saattaa vaikuttaa muun muassa alueen sademäärä, etäisyys rannikosta tai vesistöistä, kasvillisuus sekä isäntäeläimet, toteaa tohtorikoulutettava Maija Laaksonen Turun yliopistosta.

Ainutlaatuinen aineisto

Turun yliopiston kesällä 2015 toteuttama puutiaisten valtakunnallinen yleisökeräys kerrytti tutkijoille ainutlaatuisen 20 000 puutiaisyksilön aineiston.

Aineistosta löytyi neljä eri Lymen borrelioosia aiheuttavaa Borrelia burgdorferi -ryhmän bakteeria: B. garinii, B. valaisiana, B. afzelii ja B. burgdorferi sensu stricto. Näistä B. garinii ja B. afzelii olivat yleisimmät kummassakin puutiaislajissa.

– B. garinii -bakteerin tiedetään olevan tavallisin neuroborrelioosin aiheuttaja, kun taas B. afzelii aiheuttaa pääosin iho-oireita, kertoo apulaisprofessori Jukka Hytönen.

Pilkkukuumetta aiheuttavia Rickettsia-suvun bakteereita tutkijat löysivät kymmeneltä prosentilta puutiaisista, ja kantajuus oli puolet korkeampi tavallisessa puutiaisessa kuin taigapunkissa. Aineistosta löytyi kolme eri Rickettsia-suvun bakteeria.

Ihmisen anaplasmoosia ja nautojen laidunkuumetta aiheuttavaa Anaplasma phagocytophilum -bakteeria sekä naudan punatautia aiheuttavaa Babesia-alkueläintä tutkijat löysivät alle prosentilta puutiaisista kantajuuden ollessa selkeästi suurempi tavallisessa puutiaisessa. Babesia-lajeja havaittiin kaksi: B. divergens sekä B. venatorum. Näitä taudinaiheuttajia ei ole manner-Suomesta aiemmin tavattu.

Candidatus Neoehrlichia mikurensis -bakteeria löytyi tutkimuksessa myös ensimmäistä kertaa manner-Suomesta muutamasta näytteestä ja ainoastaan tavallisesta puutiaisesta.

– Etsimme aineistosta myös jänisruttoa aiheuttavaa Francisella tularensis -bakteeria sekä kissanraapimatautia aiheuttavaa Bartonella-bakteeria, mutta näitä ei löytynyt kummastakaan puutiaislajista. Bartonella-bakteereja on kuitenkin tuoreissa tutkimuksissa havaittu Suomessa sekä nisäkkäistä että niveljalkaisista, hanketta koordinoinut tutkijatohtori Eero Vesterinen huomauttaa.

Ainoa suoja borrelioosia vastaan on punkkisyyni

Kansanterveydellisesti merkittävimmät puutiaisperäiset sairaudet Suomessa ovat Lymen borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus. Rokotus on olemassa vain puutiaisaivotulehdusta vastaan.

– Päivittäinen punkkisyyni on edelleen ainoa tapa suojautua borrelioosia vastaan ja on tarpeen etenkin alueilla, joissa puutiaisia on runsaasti. Muiden tutkimuksessa löytyneiden taudinaiheuttajien mahdollisia kansanterveydellisiä riskejä ei tulisi kuitenkaan unohtaa, vaikka näiden sairastapauksia raportoidaankin Suomessa edelleen hyvin vähän ja tautien oireet ovat usein lieviä, Hytönen sanoo.

Tutkimus on julkaistu Parasites & Vectors -julkaisusarjassa.