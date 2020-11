Lahdessa altistumisia kouluissa – yli 100 karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuudessa koulussa altistuneita on kaikkiaan yli sata.

Karanteeniin on siirrytty Lahden terveysviranomaisten suosituksesta ja varotoimenpiteenä.

Myllypohjan koulussa Kunnaksen toimipisteessä, on todettu koronatartunta yhdellä oppilaalla. Altistuneita oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia on yhteensä 48. Myllypohjan koulussa oppilaita on yli 270 ja opetushenkilöstöä alle 30.

Renkomäen koulussa on todettu koronatartunta yhdellä oppilaalla. Altistuneita oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia on yhteensä 21.

Mukkulan koulussa on todettu koronatartunta kahdella oppilaalla. Altistuneita oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia on yhteensä 35.

Lisäksi Kivimaan, Lotilan ja Kanervikon kouluissa on altistunut yksittäisiä oppilaita.

Lahden kaupungin hyvinvointiyhtymä on kartoittanut altistuneet ja pyrkii tavoittamaan heidät kaikki mahdollisimman pian. Koulusta on oltu yhteydessä altistuneiden lasten huoltajiin.

Karanteeniin määrätään henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa tartuttavaksi arvioidun koronapositiivisen henkilön kanssa yli 15 minuuttia. Esimerkiksi käynti koulun tiloissa ei aiheuta toimenpiteitä.

Karanteeniin määrättyjen henkilöiden perheitä ei aseteta karanteeniin, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen. Karanteeniin asetetun oireettoman henkilön lähipiiri ei ole tartuttava. Oireettomat perheenjäsenet voivat käydä koulussa ja töissä normaalisti, mutta heidän tulee tarkkailla terveydentilaansa erityisen huolellisesti.

Karanteeniin asetetuille toimitetaan virallinen päätös, joka oikeuttaa tarvittaessa alle 16-vuotiaan huoltajan jäämään kotiin lapsen kanssa, vaikka lapsi olisikin terve. Päätös perustuu tartuntatautilakiin.