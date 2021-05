Lääkärin varoitus Intiasta: Tämä ei ole mikään tavallinen virus

Arvostetun amerikkalaisen Mayo Clinicin tutkijalääkäri Vincent Rajkumar lähettää jyrkät terveiset luonnollisten tartuntojen kautta muodostuvaa väestön laumasuojaa koronaviruspandemiassa puoltaville.

Hän viittaa Intian synkkään tilanteeseen. Siellä on todettu nyt pahimmillaan noin 400 000 uutta koronatartuntaa päivässä. Rajkumar on jakanut alla näkyvän kuvan maan koronatartuntojen kehityksestä. Käyrä osoittaa liki suoraan ylöspäin.

– Intia näyttää, mitä tapahtuu hallitsemattoman luonnollisen epidemian kanssa. Variantteja syntyy ja nuoret ovat alttiita. Tämä virus ei noudata mitään sääntöjä. Katastrofi, Vincent Rajkumar lataa Twitterissä.

Hänen mukaansa ainoa tie ulos pandemiasta on rokotussuojan antaminen noin 80 prosentille väestöstä. Tämäkin tie vaatii Rajkumarin mukaan onnea.

– On suunniteltava tehosterokotukset. Tämä ei ole mikään tavallinen virus.

– Intian variantit ovat muunkin maailman ongelma – jos eivät juuri nyt niin muutaman kuukauden päästä.

Vincent Rajkumarin mukaan vain vanhemman väestön suojeleminen voi näyttää hyvältä paperilla, mutta se ei toimi käytännössä.

– Intian kriisi näyttää, että virus kykenee aiheuttamaan kuolemia myös nuorten ja hyväkuntoisten parissa. Intiasta kuullaan joka päivä sydäntäsärkeviä tarinoita.

Rajkumar kiittelee sitä, ettei maailmalla ole kuunneltu puheita tartuntojen kautta saatavasta laumasuojasta vaan turvauduttu sen sijaan sosiaaliseen eristykseen ja maskeihin.

To all the proponents of herd immunity by natural infections, and the (not so) Great Barrington Declaration proponents— India is what happens with uncontrolled natural infection. Variants arise, and the young are susceptible. This virus has no rules. Catastrophe. https://t.co/dIym6OILH1

— Vincent Rajkumar (@VincentRK) May 1, 2021