Lääkäriltä suorat sanat: Kohta nämä hoidetaan itkun kanssa

Tutkijalääkäri sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt poliittiseen johtamiseen.

Lääkäri ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori Mikko Lehtovirta arvostelee kovin sanoin päättäjien koronaretoriikkaa. Hänen mukaansa ”ohi on” -puhe on ”suuri ja nolo itsepetos”.

– Mitä pikemmin tämä tajutaan ja aletaan toimia sen mukaisesti, sitä vähemmän jälkilaskua. Testaaminen-jäljitys saatava kuntoon ja resursoitava kunnolla. Riskiryhmät suojattava asap. Sairaanhoito uskallettava rahoittaa. Muuten ne hoidetaan itkun kanssa, Lehtovirta listaa Twitterissä.

Hän sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt poliittiseen johtamiseen. Siinä ei olla hänen mukaansa missään vaiheessa kyetty ennakoivaan, harkitsevaan ja jämäkkään toimintaan vaan sorruttu ensin reaktiivisuuteen ja nyt suoranaiseen ”kylmään valkopesuun”.

– ”Ohi on” kaikuu ilmassa kun tehopaikat kortilla, henkilökunta karrella, muita potilaita jonossa, kuolemat alkuvuoden tasolla, vanhimmat taas vaarassa. Paljon olisi ollut vältettävissä, Mikko Lehtovirta sanoo.

Hän suuntaa sanansa pääministeri Sanna Marinille (sd.).

– Paljon menee pomon piikkiin.

Lehtovirran mukaan kaikki, joilla on silmät päässä näkevät sairaanhoidon olevan kovilla.

– Sanoittamisella on merkitystä. Jos on tulossa kova talvi, se on sanottava nyt, jotta päästään eteenpäin.

