Lääkärilehti: Tämä yhdistää tehohoitoon joutuneita rokotettuja

Potilaat ovat olleet keskimäärin 70-vuotiaita ja kärsivät usein muista perussairauksista.

Lääkärilehden mukaan Suomessa on joutunut tähän mennessä koronaviruksen vuoksi tehohoitoon yhteensä 22 henkilöä, jotka ovat saaneet aiemmin kaksi rokoteannosta.

Kyseisillä potilailla on ollut usein vaikeita pitkäaikaissairauksia, jotka ovat heikentäneet immuunijärjestelmän toimintaa. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa rokotettujen potilaiden keski-ikä on ollut 70 vuotta.

Osastonylilääkäri Mika Valtosen mukaan tehohoitoon joutuneiden perussairauksia ovat olleet muun muassa verenpainetauti, keuhkoahtauma ja astma.

Viime aikoina koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista ja menehtyneistä suurin osa on ollut rokottamattomia. Huolena on, että tehohoidon kapasiteetin kasvu uhkaa lykätä muun muassa syöpäpotilaiden leikkauksia.

HUS-alueella kantokyvyn on katsottu vaarantuvan, jos tehohoidossa olevien määrä on yli 15 potilasta tai vuodeosastolla on yli 50 potilasta. Viimeisten kahden viikon aikana uusia tartuntoja on vahvistettu 7 783 kappaletta, kun määrä oli edellisellä seurantajaksolla 6 299 kappaletta.