Kymmenet Hornetit taivaalla: Silppua ja soihtuja

Ilmavoimien mukaan Lapin lennoston maanantaina alkanut Otava 20 -lentotoimintaharjoitus on edennyt suunnitelmien mukaisesti päivä- ja yölennoin.

– Lentosää on ollut mitä mainioin, pikkupakkanen ja kirkas taivas, mutta harjoituksen loppupuolella sää on muuttunut harmaammaksi ja sumuisemmaksi, ilmavoimat kirjoittaa Facebookissa.

Lentotoimintaan osallistuu kuluvan viikon aikana lähes 30 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja yhdeksän Hawk-suihkuharjoituskonetta. Kaikkien ilmavoimien joukko-osastojen järjestämän harjoituksen tavoitteena on ylläpitää valmiutta ja harjoitella poikkeusolojen lentotoimintaa.

Hornetit tekevät matalalentojen lisäksi yksittäisiä yliäänilentoja ja käyttävät omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja ja silppuja. Soihdut voivat näkyä taivaalla hetkellisesti kirkkaina valoilmiöinä, ja silppu voi aiheuttaa virheellisiä säätutkahavaintoja.

Lentotoiminnasta aiheutuvaa melua pyritään vähentämään erityisillä lentomenetelmillä aina kun mahdollista.

Rovaniemeltä ja Oulunsalosta Otava 20 -harjoituksessa operoiva Hävittäjälentolaivue 11 aloitti tiistaina yhteistoimintakierrokset Rissalasta lentävän Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31:n Vilkku-harjoituksen kanssa.

Harjoitukset toteutetaan pääasiassa kantahenkilökunnan voimin. Koronavirustilanteen takia harjoituksiin osallistuva henkilöstö on jaettu osastoihin, joiden välisiä kontakteja on rajoitettu.

