Kuva lakoista: Suomi yksin omassa sarjassaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa poliittisia lakkoja ei ole mitenkään rajoitettu.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan poliittiset lakot pitäisi Suomessa hyväksyä vain rajoitetusti.

Romakkaniemi on jakanut Twitterissä kuvan (alla) työoikeudellisesta suhtautumisesta poliittisiin työtaisteluihin keskeisissä EU-maissa.

Kaavion mukaan poliittiset lakot on kielletty Saksassa, Britannaissa, Hollannissa, Espanjassa ja Kreikassa. Rajoitetusti ne ovat sallittuja Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa.

Suomi on kaavion perusteella ainoa maa, jossa poliittiset lakot ovat täysin sallittuja. Poliittinen työtaistelu on laillinen lakko, jonka ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin, vaan jolla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.

– Laajojen tukilakkojen ja haittatoimien oikeutusta sivullisille perustellaan ”kansainvälisillä sopimuksilla”. Kuitenkin saman ILO:n sopimuksen allekirjoittaneilla länsimaisilla oikeusvaltioilla on poliittisten lakkojen hyväksyttävyydestä erilaiset lait, Juho Romakkaniemi sanoo ja viittaa alla olevaan kuvaan..

– Suomella aivan erilainen.

Romakkaniemen mukaan Suomen lainsäädäntöä tulisi muuttaa.



– Poliittiset lakot on hyväksyttävä jatkossa samalla tavalla rajoitetusti kuin muissa Pohjoismaissa. Tukilakkojen kohdentaminen viattomiin sivullisiin on kiellettävä. Laittomista lakoista on tuomittava vahingonkorvauksiin aiheutetun mukaisesti.

Suomen lainsäädäntöä on muutettava: Poliittiset lakot on hyväksyttävä jatkossa samalla tavalla rajoitetusti kuin muissa Pohjoismaissa. Tukilakkojen kohdentaminen viattomiin sivullisiin on kiellettävä. Laittomista lakoista on tuomittava vahingonkorvauksiin aiheutetun mukaisesti https://t.co/Hw046sKsLr — Juho Romakkaniemi (@Romakka) November 21, 2019