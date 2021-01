Jean-Claude Juncker: Kutsuin Viktor Orbánia aina diktaattoriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komission entinen puheenjohtaja nimitteli Unkarin pääministeriä.

EU-komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoo, että kun hän tapasi Unkarin pääministeri Viktor Orbánin, hän usein käytti tästä nimitystä diktaattori.

– Kutsuin häntä yksityisesti aina diktaattoriksi, joten kun hän tuli huoneeseen ja sanoin diktaattori, hän oli jo tottunut siihen, Juncker sanoo EU Observerissa.

Juncker viittaa tapaukseen vuonna 2015, kun Latvian Riiassa järjestettiin Itäisen kumppanuuden kokous. Kamerat kuvasivat, kun Juncker ja Orbán tervehtivät.

Juncker sanoo ensin puoliääneen Latvian pääministeri Laimdota Straujumalle, että diktaattori tulee. Strajauma naurahtaa epäuskoisena. Orbán astuu kuvaan ja Juncker kohottaa kätensä kyynärvarresta pystyyn.

– Diktaattori!

Orbán vastaa kevyellä hymyllä. Juncker tarttuu Orbánin kättelykäteen ja samalla taputtaa tätä ystävällismielisesti poskelle. He asettuvat ryhmäkuvaan.

Juncker sanoo nyt, ettei hänen sanojaan täydy ottaa kirjaimellisesti.

– Orbán ei ole diktaattori sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta hän on äärioikeistoa.

Suomen entinen EU-komissaari Jyrki Katainen on luonnehtinut, että Juncker on pilailijatyyppi.

– Niin pitkään kun olemme tunteneet, 15 vuotta, hän on aina sotkenut minun tukkani, vienyt silmälasit jonnekin piiloon ja antanut märkiä poskisuudelmia. Juncker on värikäs persoona, Katainen sanoi kaksi vuotta sitten STT:lle.

Keväällä 2019, ennen EU-parlamentin vaaleja, Orbánin Fidesz-puolue järjesti Unkarissa katukampanjan Junckeria vastaan. Mainoskylteissä väitettiin, että Juncker yhdessä sijoittaja George Sorosin kanssa yrittää ohjata massamaahanmuuttoa Unkariin.

Juncker sanoo, ettei suhtautunut kampanjaan tosissaan.

– En ollut erityisen iloinen kylteistä, mutten ottanut niitä vakavasti.

Orbán on myös syyttänyt, että Soros on ”yksi maailman korruptoituneimmista ihmisistä”. Soros on syntyjään unkarilainen.

Juncker huomauttaa, että Orbán järjesti aikoinaan hänelle ja Sorosille tapaamisen. Tämä tapahtui, kun Juncker oli vielä Luxemburgin pääministeri.

– Orbán ei muista, että hän kehotti minua tapaamaan Sorosin. Näin ollen hän on muuttunut. Minä en ole, Juncker sanoo.