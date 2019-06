Kuluttaja: Kasvistuotteet eivät aina ole terveellisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kasvispohjainen leivänpäällinen ei automaattisesti ole terveellinen tai hyvänmakuinen.

Kuluttaja-lehti on testannut lihan ja juuston korvikkeiksi tarkoitettuja kasvisvaihtoehtoja, jotka ulkonäöltään muistuttavat liha- ja maitopohjaisia tuotteita.

Lehden mukaan kasvispohjainen leivänpäällinen ei kuitenkaan automaattisesti ole terveellinen tai hyvänmakuinen.

Makutestin selvä voittaja oli Bon Soya -merkkinen savustettu kasvisleikkele, joka maistui makuraadin mielestä meetvurstilta. Siinä on paljon suolaa, mutta muuten se oli terveellisempi kuin perinteiset lihaleikkeleet, kuten lähes kaikki muutkin vertailun kasvisleikkeleet.

Kasvisjuustot sen sijaan sisältävät lähes poikkeuksetta kookosöljyä, joka on kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa. Vertailun kaikissa juustoissa on kovaa rasvaa runsaasti, yli 20 prosenttia. Lisäksi kaikissa on paljon suolaa.

Kasvisjuustot eivät Kuluttajan mukaan myöskään välttämättä ole eläintenystävän ratkaisu. Jotkut kookosviljelijät käyttävät kookospähkinöiden keräämiseen apinoita, joita saatetaan kohdella huonosti.