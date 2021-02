”Uusi gulag” – Moskovassa loppuu tila pidätetyille

Moskovan viranomaisilta uhkaa loppua tila Venäjän hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa pidätetyille. Mediatietojen mukaan kiinni otettuja on pidetty pitkiä aikoja pidätysbusseissa ja rahdattu ääriään myöten täynnä oleviin säilytyskeskuksiin. Poliisin on kerrottu myös pahoinpidelleen vangittuja pidätyskeskuksissa.

Virallisten tilojen loppuminen on pakottanut viranomaiset ottamaan käyttöön ulkomaalaisille vangeille tarkoitetun Saharovon karkotuskeskuksen.

Venäläiseen Mediazonaan viittaavan Meduzan mukaan Saharovon keskuksen edustalla on ollut pitkiä poliisin bussien jonoja. Pidätetyt mielenosoittajat ovat joutuneet odottamaan niissä jopa tuntikausia ennen keskukseen pääsyä. Jutun mukaan bussien moottoreita ja lämmitystä ei ole pidetty päällä pakkasista huolimatta.

Saharovossa kymmeniä mielenosoittajia on survottu vain kahdeksalle vangille tarkoitettuihin selleihin (kuva alla), joiden olot ovat alkeelliset. Vankien joukossa on muun muassa Mediazonan päätoimittaja Sergei Smirnov. Hän sai 25 päivän tuomion jaettuaan Twitterissä eteenpäin vitsikuvan, jota saattoi viranomaisten mukaan tulkita kehotukseksi osallistua vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksiin.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän Venäjästä vastaava tutkija ja toimittaja Christo Grozev luonnehtii tilannetta surrealistiseksi.

– Moskovan pidätyskeskusten ruuhkautumisen takia satoja mielenosoituksissa pidätettyjä poliittisia vankeja on rahdattu maahanmuuttajien pidätyskeskukseen Saharovon kylään. Saharovo on Venäjän uusi gulag, hän lataa.

