KRP Vastaamo-tapauksesta: Vakavia riskejä esitutkinnan onnistumisessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusrikospoliisi toivoo harkintaa Vastaamo-tapaukseen liittyvien yksityiskohtien julkaisemisessa.

Poliisi jatkaa Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvän epäillyn törkeän tietomurron, törkeän kiristyksen ja törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tutkintaa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen, muistuttaa tiedotteessa suomalaisia esitutkinnan onnistumiseen liittyvistä riskeistä.

– Olemme kiittäneet verkkomaailman silminnäkijöiden aktiivisuutta ilmoittaa havainnoista ja arvostamme suuresti poliisille tarjottua apua. Muun muassa hakkeriyhteisö on toiminut matalalla profiililla ja toimittanut tietoja viranomaisille, mikä on aivan erinomainen asia, Leponen sanoo.

– Tämä on olennaisen tärkeää, sillä yksityiskohtaisten tietojen viemisessä julkisuuteen on vakavia riskejä esitutkinnan onnistumisen kannalta, hän muistuttaa.

Rikoskokonaisuutta on tutkittu 29. syyskuuta lähtien, kun Psykoterapiakeskus Vastaamo teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä tietomurrosta ja murron yhteydessä saaduilla asiakastiedoilla kiristämisestä.

Poliisilla ei toistaiseksi ole varmuutta siitä, onko tietomurron, psykoterapiakeskuksen kiristyksen ja yksityishenkilöiden kiristyksen taustalla sama taho.

Poliisi muistuttaakin, että tietojen hankinnassa lain rikkominen ei ole sallittua. Poliisi voisi edes hyödyntää laittomasti hankittuja tietoja.

– Me ymmärrämme hyvin, miksi ihmiset haluavat toimia, sillä kyseessä on poikkeuksellisen kuohuttava ja inhimillistä hätää aiheuttava rikos. Toivomme kuitenkin, ettei meidän työmme vaikeutuisi julkisuudessa olevien tekijää koskevien spekulaatioiden tai esimerkiksi verkkoympäristössä tehtävien kampanjoiden tai muiden toimenpiteiden takia, Leponen sanoo.

– Pahimmillaan sinänsä hyvää tarkoittava julkinen kampanja tai muu toiminta voi estää tekijän kiinnijäämisen tai riittävän näytön saamisen. Poliisi on ainoa toimija, jonka on mahdollista saattaa tekijät rikosvastuuseen teoistaan ja me teemme kaikkemme, että näin tapahtuu, hän huomauttaa.

Poliisi muistuttaa, että tutkinnan etenemisestä tiedotetaan aina, kun se on mahdollista.