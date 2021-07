Krista Kiuru: Pietarissa käyneitä ei kannata syyllistää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan turistit saivat Venäjällä ainutlaatuisen elämyksen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) kysyttiin eduskunnan kyselytunnilla Pietarin koronatartunnoista sekä viranomaisten yhteistyön ja Suomen rajatestauksen puuttumisesta.

Krista Kiurun koko vastaus kuului sanatarkasti näin:

– Se on vanha sanonta että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, yhdyn tähän samaan logiikkaan. Joka eduskunnallakin varmasti kaikilla on, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että jotta Suomi voidaan pitää auki, meidän pitää myöskin pitää virus kontrollissa rajoilla. Keinoista ollaankin sitten jo hieman eri mieltä, Krista Kiuru aloitti.

– Itse olen lähtenyt siitä, että tiukka rajakontrolli tuo meille parhaimman tuloksen. Ja tältä osin, tämä 4 500 turistia arviolta joka Venäjällä kävi, sai varmasti niin kuin kaikki suomalaiset kyllä riskianalyysin siitä, kuinka turvallinen tällainen reissu olisi.

– Minusta ei kannata lähteä syyllistämään niitä, jotka onnistuivat käymään tällä reissulla terveysturvallisesti. Monet Huuhkaja-kannattajat pystyivät siihen ja tämä ainutlaatuinen elämys joka käytiin siellä kokemassa – vaikka sitä ei terveysviranomaiset suositelleetkaan – kyllä he onnistuivat, aika merkittävä osa käymään tällä reissulla terveysturvallisesti. Ja sitä minusta ei kannata vähätellä.

– Mutta kaikkien osalta ei ole ollut mahdollista tähän. 386 tartuntaa, ja tämä kertoo jo siitä, että on otettava rajaturvalliset toimet tosissaan, Kiuru päätti.