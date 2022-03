Kremlin tiedottaja: Monet ovat osoittautuneet pettureiksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkona kovasanaisen puheenvuoron, jonka kohteeksi oli valittu länsimaiden lisäksi venäläiset oligarkit, jotka ovat arvostelleet Ukrainan sotaa.

Putin kehotti kansaa erottamaan ”aidot patriootit saastasta ja pettureista”. Presidentin mukaan ”itsepuhdistus” tulisi vahvistamaan Venäjää.

Monet Venäjä-asiantuntijat ovat pitäneet rajua retoriikkaa osoituksena siitä, että maan hallinto on siirtymässä yhä vahvemmin kohti totalitarismia. Maan sisäisistä vihollisista puhumisen on arveltu edeltävän sortotoimien ja poliittisten puhdistusten kiihtymistä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toisti Vladimir Putinin viestiä tiedotustilaisuudessa.

– Monet ovat paljastaneet, että he ovat todellisuudessa pettureita. He katoavat itsestään elämästämme. Osa eroaa työpaikoistaan tai viroistaan, muut lähtevät pois maasta muualle. Näin [Venäjä] puhdistuu. Osa syyllistyy rikoksiin, ja tuomioistuimet rankaisevat heitä, Dmitri Peskov sanoi.

Historioitsija Sergei Radtshenko vertaa Vladimir Putinia Neuvostoliiton diktaattori Josif Staliniin viimeisinä vuosinaan.

– Brutaali, kostonhimoinen, arvaamaton despootti, jonka fyysinen ja henkinen tila heikkenee vääjäämättömästi, Radtshenko tviittaa.

