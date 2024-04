Asiantuntija: Iranin isku paljasti Israelin riippuvuuden liittolaisistaan

Iranin viimeviikkoinen isku Israeliin saattoi olla suurempi kuin yksikään Venäjän isku Ukrainaan, arvioi International Institute for Strategic Studies-tutkimuslaitoksen tukijan Elmile Hokayem. Asiasta kertoo BBC.

Moni asiantuntija kuitenkin uskoo, että huolimatta iskun laajasta mittakaavasta Iran ei hyödyntänyt kaikkia niitä voimavaroja, joita sillä olisi käytössä esimerkiksi liittolaistensa kautta.

Hokayemin mukaan operaatio paljastikin, kuinka riippuvainen Israel on sen liittolaisista puolustaakseen itseään. Asiantuntijat ovat nostaneet esiin kysymyksen, olisiko Israelilla tarpeeksi ilmatorjuntakalustoa pitkittynyttä konfliktia varten.

– Kuten Venäjän sota Ukrainassa on osoittanut, on sillä suuri merkitys, kuinka paljon parhaimpia aseita on varastossa, Hokayem kommentoi.

Israel onnistui torjumaan suurimman osa yli kolmestasadasta Iranin laukaisemasta ohjuksesta. Avain tähän oli Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian keräämä tiedustelutieto, joka auttoi ennustamaan iskun ajoituksen sekä erityisesti Israelin, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Jordanian, Arabiemiraattien ja Saudien yhteistyö ohjusten torjunnassa.

Huolimatta kuitenkin kahden arabimaan Israelille antamasta tuesta, ei Hokayem näe kriisin tarkoittavan, että Saudi-Arabiasta tai Jordaniasta tulisi Israelin liittolaisia.

– Emme ole tulleet uudelle aikakaudelle Lähi-idässä. Jordania, Saudi-Arabia, ja Arabiemiraatit tukivat Israelia edistääkseen omia intressejään: He haluavat välttää laajamittaisen yhteenoton alueella, ja osoittaa lännelle olevansa luotettavia yhteistyökumppaneita, Hokayem linjaa.

Vaikka tarkkaa tietoa maiden osallistumisesta viimeviikkoiseen ”Iron Shieldiksi” nimettyyn ilmatorjuntaoperaatioon ei ole tullut julkisuuteen, lähteiden mukaan tiedustelu- ja tilannekuvatiedon jakamisen lisäksi maat keskittyivät oman alueellisen koskemattomuuden valvontaan, antaen korkeintaan Israelin hyödyntää ilmatilaansa Iranin ohjusten torjumiseksi.

Vaikka Israel onnistuikin torjumaan iskun eikä laukaustenvaihto johtanut avoimeen sotaan, asiantuntijoiden mukaan sodan uhka ei ole vielä laantunut. Tilanne Israelin ja Iranin välillä onkin edelleen erittäin jännitteinen.

– Olisi virhearvio sanoa, että Iran ja Israel ovat onnistuneet saavuttamaan sotilaallisen tasapainon alueella. Maiden hallinnot eivät keskustele keskenään, vaan viestivät toisilleen vain sotilaallisen voiman keinoin tai kolmansien osapuolien välityksellä. Tarvitaan vain yksi virhearvio tai väärinymmärrys kuten Israelin iskuun Iranin lähetystöön, ja maat voivat olla uudelleen törmäyskurssilla, Hokayem varoittaa.

Hokayemin mukaan pidäke sodalle alueella voikin olla merkittävästi heikentynyt alueella. Hän viittaakin Israelilaisen Haaretz-lehden sotakirjeenvaihtajan Amos Harelin analyysiin aiheesta, jonka mukaan pelisäännöt Iranin ja Israelin välillä ovat muuttuneet huonompaan päin.

– Kumpikin maa rikkoi pelin aiempia kirjoittamattomia sääntöjä, ja eskaloi sijaissodasta suoraan konfliktiin iskemällä toisen maaperälle, mutta ei kärsinyt toimistaan seuraamuksia. Maiden voimasuhteet ovat edelleen epätasapainossa, Hokayem tiivistää.