Kreml valittaa: Navalnyi-ehdotuksiimme ei vastata

Moskova kertoo ehdottaneensa näytteiden tutkimista yhdessä.

Kreml kertoo Venäjän viranomaisten esittäneen useita tietopyyntöjä Saksalle Aleksei Navalnyin tapauksesta. Lisäksi Venäjän kerrotaan ehdottaneen yhteistä ”lääketieteellistä komiteaa näytteiden tutkimiseksi”. Saksa ei kuitenkaan Venäjän valtion media Sputnikin mukaan ole vastannut mitään Moskovan ehdotuksiin.

– Tutkijoilla on ongelmia, koska iso osa todistusaineistosta vietiin valitettavasti maasta. Meidän on selvitettävä, onko kyse tarkoituksellisesta yrityksestä piilottaa todisteita. Valitettavasti meillä on myös vaikeuksia tiedonsaannissa kollegoiltamme, pääasiassa Saksasta, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi tiistaina.

Hän viittasi todistusaineistolla Aleksei Navalnyin hotellihuoneessa olleisiin vesipulloihin. Navalnyin tiimi tutki hänen huoneensa Siperian Tomskin Xander-hotellissa heti kun oppositiojohtajan kerrottiin joutuneen sairaalaan myrkytykseen viittaavien oireiden takia. Huonetta ei vielä tässä vaiheessa oltu ehditty siivota ja avustajat keräsivät mukaansa tavaroita, joissa myrkkyä olisi voinut olla.

Aleksei Navalnyin Instagram-tilillä julkaistiin myöhemmin video, jossa avustajat tutkivat huonetta. Videolla näkyy muun muassa kaksi vesipulloa. Navalnyin tukijoukkoihin kuuluvan Maria Pevtshikin kerrotaan vieneen epäilyttävät pullot mukanaan tutkittavaksi Saksaan, jotta niitä ei hävitettäisi Venäjällä. Myöhemmin on kerrottu, että vesipullosta löytyi Novitshok-myrkkyä.

Peskovin kommentit todisteista ovat mielenkiintoisia. Venäjä ei nimittäin ole käynnistänyt minkäänlaista rikostutkintaa Navalnyin tapauksesta, koska venäläisviranomaiset katsovat, ettei mitään merkkejä myrkytyksestä ole.

Dmitri Peskov soimasi mediakommenteissaan myös Yhdysvaltoja. Kremlin tiedottaja kieltäytyi ottamasta suoraan kantaa Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeon koviin Navalnyi-lausuntoihin ja tyytyi toteamaan Yhdysvaltojen kärsivän ”pakoteriippuvuudesta”. Pompeo on varoittanut mahdollisista pakotteista myrkytyksen vuoksi. Yhdysvallat pyrkii myös estämään Itämeren Nord Stream 2 -kaasuputken valmistumisen.

Venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-perheeseen kuuluvalla hermomyrkyllä. Samantyyppistä kemiallista asetta käytettiin myös Venäjän sotilastiedustelu GRU:n tekosiksi paljastuneessa Britannian Salisburyn myrkkyiskussa. Saksaan hoitoon lennätetyn Navalnyin on kerrottu toipuvan myrkytyksestä. Hän on ilmoittanut aikovansa palata kaikesta huolimatta parannuttuaan takaisin Venäjälle.