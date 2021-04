Kovan linjan unionistit suunnittelevat uusia mellakoita Pohjois-Irlantiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Irlanti haluaa hätäkomitean, mutta Britannia ei suostu.

Lojalistit suunnittelevat laajoja mielenosoituksia eri puolille Pohjois-Irlantia tulevalle viikolle. Protestit käsittävät marsseja, joista ei ilmoiteta etukäteen poliisille eikä mielenosoitusmarsseja säätelevälle erityiselle komitealle. Alueelle järjestetään myös tiesulkuja ruuhka-aikoina. Asiasta kertoo Belfast Telegraph.

Lojalistit kuuluvat unionisteihin, jotka kannattavat Pohjois-Irlannin liittoa Britannian kanssa. Lojalistien toimintaan kuuluu kuitenkin väkivaltaa ja etnistä nationalismia, ja se poikkeaa rauhanomaisesta unionismista.

Britannialle kuuluvassa Pohjois-Irlannissa on mellakoitu huhtikuun alusta lähtien ensimmäistä kertaa laajemmin sitten vuoden 1998, jolloin rauhansopimus päätti 30 vuotta kestäneet väkivaltaisuudet. Uusien levottomuuksien syynä on Brexit eli Britannian ero EU:sta, jonka seurauksena Pohjois-Irlanti jäi EU:n talousalueelle, vaikka Britannia erosi siitä. Syy Pohjois-Irlannin erikoiselle asemalle on, että rauhansopimuksen mukaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan täytyy säilyä avoimena.

Brexit-erosopimuksen seurauksena Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavat tavarat täytyy tarkastaa. Unionistit vastustavat tarkastuksia.

Osa Pohjois-Irlannin asukkaista puolestaan kannattaa yhtenäistä Irlantia. Se tarkoittaisi, että Pohjois-Irlanti siirtyisi Britannian hallinnasta Irlannin tasavallan hallintaan, mitä unionistit vastustavat.

Irlannin ulkoministeri Simon Coveney on vaatinut, että Britannian ulkoministeri Dominic Raab suostuisi perustamaan hallitustenvälisen hätäkomitean, joka ryhtyisi ratkomaan Pohjois-Irlannin ongelmia. Raab ei ole suostunut tähän.