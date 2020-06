Koronarokotetta luvataan jakeluun jo tänä syksynä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

AstraZeneca valmistautuu tuottamaan kaksi miljardia rokoteannosta.

Lääkeyhtiö AstraZeneca povaa rokotetta uuteen koronavirukseen jo tämän vuoden syyskuussa tai lokakuussa.

Asiasta uutisoivan CNBC:n mukaan toimitusjohtaja Pascal Soriot kertoi torstaina medialle yhtiön valmistelevan kahden miljardin rokoteannoksen tuotantoa. Niistä 400 miljoonaa olisi jyvitetty Yhdysvaltoihin ja Britanniaan.

Miljardi annosta varattaisiin ”pieni- ja keskituloisille maille”. AstraZeneca on solminut niiden tuottamisesta sopimuksen Serum Institute of Indian kanssa. Annoksista 400 miljoonaa on määrä tuottaa tämän vuoden loppuun mennessä.

AZD1222-rokote on kehitetty Britannian Oxfordin yliopistossa. Jakelun aloittaminen riippuu Pascal Soriotin mukaan elokuuhun mennessä suoritettavista kliinisistä kokeista. Tuotanto aiotaan kuitenkin käynnistää poikkeuksellisesti jo kokeiden ollessa käynnissä.

– Emme voi käyttää aikaa sen selvittämiseen toimiiko se vai eikö se toimi. On vain sitouduttava tähän. Joskus näissä asioissa on otettava riski, Soriot totesi.

Rokotetta testataan parhaillaan kymmeneen tuhanteen aikuiseen vapaaehtoiseen. Rokotteen kuvataan osoittautuneen tähän mennessä ”turvalliseksi ja hyvin siedetyksi”.

Pascal Soriotin mukaan rokotteen tehoon suhtaudutaan toiveikkaasti ja tähän mennessä saadut tulokset vaikuttavat hyviltä. Täyttä varmuutta sen toimivuudesta ei kuitenkaan vielä ole.