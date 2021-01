Koronarokotetta jaetaan pian apteekeista Britanniassa

Britanniassa koronavirusrokotetta saa ensi viikosta lähtien noin 200 eri apteekista.

Independent-lehden mukaan muutoksella pyritään vauhdittamaan rokotustahtia, sillä hallituksen tavoitteena on suojata yli 13 miljoonaa riskiryhmiin kuuluvaa helmikuun puoliväliin mennessä.

Apteekkien on tarkoitus jakaa Britanniassa hyväksyttyä Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca-yhtiön koronarokotetta. Maan terveysviranomaiset hyväksyivät hiljattain rokotteiden antamisen myös sairaaloiden ulkopuolella sijaitsevista lääkärivastaanotoista.

– Voimme suojata suuremman määrän haavoittuvia ihmisiä aiempaa nopeammin, nyt kun Oxfordin-AstraZenecan rokote on myös saatavilla, terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n akuuttihoidon johtaja Nikki Kanani sanoo.

Rokotettaviin ryhmiin kuuluville henkilöille lähetetään viesti, jossa annetaan lisätietoja rokotusajan varaamisesta lääkärissä tai apteekissa.

Apteekkialaa edustava Royal Pharmaceutical Society on kehottanut ottamaan ohjelmaan mukaan myös tuhansia pienempiä apteekkeja. Järjestön johtaja Sandra Gidleyn mukaan Britannian 11 000 apteekkia voisivat rokottaa tarvittaessa 1,3 miljoonaa ihmistä joka viikko.

Nearly 1.5 million people in the UK have received the first dose of the #COVID19 vaccination 🇬🇧

This includes 1.26 million people in England who received the jab.

More info 👇 pic.twitter.com/toXkxSSzTI

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) January 7, 2021