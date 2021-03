Koronan voi ehkä kohta parantaa pillerillä

Kokeellisesta koronaviruslääkkeestä on saatu lupaavia tuloksia alustavissa kokeissa.

Ridgeback Biotherapeutics- ja Merck-yhtiöiden molnupiravir-lääkkeen havaittiin vähentäneen potilaiden virusmääriä merkittävästi viiden päivän hoitokuurin jälkeen.

Lääkettä on pidetty Wall Street Journal -lehden mukaan erityisen lupaavana, sillä kyseessä olisi ensimmäinen kapselimuodossa annosteltava koronaan tepsivä viruslääke.

Tähän mennessä myyntiluvan on saanut vain remdesiviiri, jota annetaan suonensisäisesti sairaalahoidossa oleville koronapotilaille.

Yhdysvaltain tautikeskuksen osastojohtaja Carl Dieffenbach vertaa uutta lääkettä Tamiflu-influenssalääkkeeseen. Se auttaisi kotihoidossa olevia potilaita ja mahdollisesti estäisi vakavan taudinkuvan muodostumista.

– Se on kiehtovaa ja kiinnostavaa, mutta kehitystyö on vielä kesken. Nyt on osoitettava, että lääkkeestä on kliinistä hyötyä, Dieffenbach sanoo.

Good news about #molnupiravir. It showed impressive activity in our antiviral assays. Unlike remdesivir, this drug is a pill, so it can be taken early to knock down virus before it’s too late to treat #COVID19 with an antiviral. https://t.co/9FraC3kqn3

— Denison Lab (@DenisonLab) March 6, 2021