Korona Varsinais-Suomessa leviämisuhassa

Varsinais-Suomen koronatilanne on vaikeutunut, toteaa maakunnan sairaanhoitopiirin koordinaatioryhmä.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaina maakunnan nopeasti heikentyvän epidemiatilanteen vuoksi.

Perjantaina maakunnassa todettiin 39 ja lauantaina 32 uutta koronavirustartuntaa. Tämä on merkittävästi enemmän kuin aiemmin marraskuussa, jolloin tartuntoja on todettu päivittäin puolet vähemmän.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on kääntynyt uudelleen nousuun, ja on nyt 58,5 kahden viikon ajalta 100 000:a asukasta kohden. Positiivisten testien osuus on noussut 2,4 prosenttiin.

Näihin perustuen koordinaatioryhmä linjasi, että Varsinais-Suomi on uhassa siirtyä koronapandemian leviämisvaiheeseen. Koordinaatioryhmä valmistelee maakuntaan uusia suosituksia sosiaali- ja terveysministeriön antamiin ohjeistuksiin perustuen.

Uusista suosituksista kerrotaan tiistaina. Suosituksia valmistellaan muun muassa julkisten ja yksityisten tilojen aukioloon ja urheilu- ja harrastustoimintaan liittyen sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksien osallistujamääristä sekä etäopetuskäytännöistä ja maskien käytöstä.