Korona vaatinut Italiassa 270 lääkärin hengen

Koronaan menehtyneiden lääkärien joukko kasvaa Italiassa.

Tämän viikon keskiviikkona korona vaati viimeisimmän lääkäriuhrinsa viruksen toisen aallon aikana ja nosti määrän 91:een. Sitten pandemian alun Italiassa on kuollut yhteensä 270 lääkäriä. Suurin osa heistä yleislääkäreitä.

– Tämä on dramaattista aikaa. Tuska yhdistyy raivoon. Meillä ei ole yhtenevää selitystä tälle tragedialle, sanoo lääkärijärjestö FNOMECEOn puheenjohtaja Filippo Anelli sanomalehti La Sicilian mukaan..

Koronatilanne on Italiassa on Euroopan pahimpia ja kuolonuhrien määrä on jo lähes 72 000. Määrä on suurin Euroopassa ja viidenneksi suurin koko maailmassa.

Yli kaksi miljoona italialaista on tähän mennessä saanut koronatartunnan.