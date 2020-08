Korona iskee sydämeen: Varoitus myös lieväoireisille

Tuore tutkimus tukee aiempia havaintoja, joiden mukaan Covid-19-sairautta ei tule ymmärtää vain hengitystiesairautena.

Koronaviruksen on todettu iskevän lukuisiin eri elimiin ja aiheuttavan vaurioita muun muassa verisuonissa, aivoissa, munuaisissa ja sydämessä.

Gladstone Institutes -keskuksen tutkijat altistivat kokeessa ihmissoluja erilaisille annoksille SARS-CoV-2-virusta. Viruspartikkelien havaittiin tunkeutuvan myös sydänsoluihin ja tekevän niissä kopioita itsestään.

– Jo alkuvaiheessa huomasimme, että sydänsoluissa tapahtui jotain todella erikoista. Havainnot olivat täysin poikkeuksellisia, enkä ole vuosikausien tutkimusten aikana nähnyt mitään vastaavaa, professori Todd McDevitt sanoo.

Solujen muodostamat rakenteet pilkkoutuivat pienempiin osiin viruksen tunkeutumisen myötä. Professori Bruce Concklinin mukaan vauriot heikentävät sydämen tavanomaista toimintaa ja voivat johtaa pitkäaikaisiin sydänongelmiin.

Conklin hämmästelee, ettei vastaavista vaikutuksista löytynyt minkäänlaisia viitteitä aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta.

– Uskomme, että näin tapahtuu vain SARS-CoV-2:n kohdalla. Havainto selittää, miksi useilla Covid-19-potilailla on havaittu pitkäaikaisia sydänvaurioita, professori sanoo.

Sydänsolut eivät uusiudu monien muiden kehon kudostyyppien lailla. Tutkijat pelkäävät, että myös lievästä taudinkuvasta toipuneille voi ilmaantua sydänsairauksia vuosia myöhemmin.

– On tärkeää kehittää hoitomuoto, joka suojaisi sydäntä tutkimuksissamme havaituilta vaurioilta. Vaikka virusta ei voisi estää tunkeutumasta soluihin, niin lääkehoito estäisi kielteisiltä vaikutuksilta taudin aikana, Todd McDevitt toteaa.

