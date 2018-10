Komission puheenjohtaja: Lehdistönvapaudellakin on rajansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jean-Claude Junckerin mukaan Britannian lehdistö ei kunnioita poliitikkojen ihmisoikeuksia.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on harmissaan, että Britannian ex-pääministeri David Cameron esti komissiota kampanjoimasta Brexit-kansanäänestyksen yhteydessä, kertoo The Guardian.

”Jos komissio olisi puuttunut asiaan, ehkä oikeat kysymykset olisivat tulleet mukaan keskusteluun. Nyt uusia ongelmia löytyy molemmilta osapuolilta lähes päivittäin. Jo silloin oli selvää, millaisiin murheenkryyneihin ja koettelemuksiin Britannian säälittävä äänestys tulee johtamaan”, Juncker luonnehti haastattelussa.

Hänen mukaansa aidosta pyrkimyksestä neuvottelutulokseen huolimatta häntä ei kuitenkaan harmita, että brittilehdistön asema Brysselissä tulee heikentymään.

”Britannian lehdistö on sellainen, että en kaipaa sitä. Se on osittain sellainen, ettei se kunnioita poliittisten toimijoiden ihmisoikeuksia lainkaan. Lehdistönvapaudellakin on rajansa… ihmisten yksityiselämää ei pitäisi saattaa ahdinkoon.”

Juncker on itse ollut esillä hänen huhutun alkoholinkäyttönsä osalta, mutta myös hänen edesmennyttä isäänsä on syytetty Adolf Hitlerin hallinnon tukijaksi. Joseph Juncker pakotettiin toisen maailmansodan aikana Saksan armeijaan sen miehitettyä ensin Luxemburgin.

”Olen aina yllättynyt mistä kaikesta minua aina syytetään.”