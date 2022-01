Kolme rokoteannosta suojaa paremmin kuin sairastaminen

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronaviruksen omikronmuunnoksen sairastaminen antaa kahta rokotuskertaa vanhemman suojan uudelta infektiolta.

Kolmas rokoteannos kuitenkin nostaa immuniteetin kaikkein korkeimmalle tasolle. Syntyvä suojavaikutus on erittäin hyvä deltamunnosta vastaan, mutta vahva myös omikronin kohdalla ja erityisesti vakavaa tautikuvaa vastaan.

Kahden annoksen heikentyneen suojan taustalla ovat viruksessa tapahtuneet kymmenet muutokset, joista 30 on keskittynyt soluihin tunkeutumisessa käytettävään piikkiproteiiniin.

Tutkijoiden mukaan omikronmuunnos tunkeutuu soluihin ja jakautuu niissä hyvin eri tavalla alkuperäiseen Wuhanin viruskantaan verrattuna, mikä voi selittää sen nopeaa leviämistahtia ja toisaalta aiempaa lievempää taudinkuvaa. Variantin uskotaan keskittyvän keuhkojen sijasta ylähengitysteihin.

Tutkija Eric Topolin mukaan koronarokotteiden teho on säilynyt yllättävän hyvänä lukuisista virusmuunnoksista huolimatta.

– On melko vaikuttavaa, että kahden vuoden takaista viruskantaa vastaan suunnatut rokotteet ovat säilyttäneet lähes 90-prosenttisen tehon vakavaa taudinkuvaa vastaan kolmannen annoksen jälkeen. Siitä huolimatta, että virus on kehittynyt yli 290 miljoonan tartunnan jälkeen nyt hypermutatoituneeseen omikronmuunnokseen, Topol tviittaa.

