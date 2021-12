Kokoomus hallitukselle: Joku nämä teidän juhlanne vielä maksaa

Velkarahan varaan rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ei ole kestävä, totesi Timo Heinonen.

– Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikka on vastuutonta. Kaikki ongelmat ja myös hallituksen kasassa pysyminen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisävelalla. Pikavippejä on otettu sinne ja tänne. Pysyviä menojakin on lisätty ilman mitään tietoa niiden rahoituksesta, totesi kansanedustaja Timo Heinonen kokoomuksen ryhmäpuheessa eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista.

Heinosen mukaan Four Catsin vanha laulu kuvaa hyvin Suomen tuhlailevan viisikon eloa: ”Annan toisten mä talletella suuret setelit. Ne multa pitkät vain saa. Elän, pelaan, kuljen ja laulu soi.”

– Mutta arvon pääministeri Marin ja edes puheissanne vastuullinen valtiovarainministeri (Annika) Saarikko (sd.), joku nämä teidän juhlanne vielä maksaa ja niiden jälkeen jäljet siivoaa. Velkarahan varaan rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ei ole kestävä. Velkarahan varaan rakennettu hyvinvointiyhteiskunta on heikoin niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, Heinonen sanoi.

Hänen mukaansa yhä isompi osa suomalaisista ei tätä velkavetoa hyväksy.

– Suomalaiset ymmärtävät, että pikavipeillä eläminen joskus loppuu. Ja, että velkaantumisen kierre on hyvä katkaista silloin, kun sen vielä itse pystyy tekemään. Nyt me Suomessa sen voimme itse tehdä – pitää päätöksenteon omissa käsissämme.

Menot tärkeysjärjestykseen

Heinonen totesi kokoomuksen olevan huolissaan hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta.

– Jos menoja ei laiteta tärkeysjärjestykseen, valitaan päättymätön velkaantuminen. Tälle tielle te arvoisa valtiovarainministeri Saarikko olette Suomen vieneet. Ilman teitä ja keskustaa ei olisi tätä vasemmistohallitusta ja sen tuhlailevaa politiikkaa. Te kannatte tästä suurimman vastuun. Ja halutessanne te voitte tämän hulluuden lopettaa.

– Jokaiseen eteen tulevaan kysymyksen vastaus on ollut lisävelka veronmaksajien piikkiin. Koronallakaan ei voi tilannetta selitellä, Heinonen sanoi.

– Tuoreen IMF:n arvion mukaan julkisen talouden asema jää pysyvästi heikommaksi teidän hallituksenne jäljiltä. Syynä ovat jo vaalikauden alussa tehdyt pysyvät menolisäykset, epäonnistunut rakennepolitiikka sekä riittämättömät työllisyysuudistukset. Näin ei voi jatkua. Teidän juhlillenne tulee vielä loppu, Heinonen ennusti.

Hänen mukaansa kokoomus haluaa muuttaa Suomen suunnan.

– Vaihtoehtobudjetissa näytämme, että rohkeita reformeja tekemällä voimme sekä hillitä menojen kasvua, vahvistaa työllisyyttä, hyvinvointipalveluita ja panostaa koronakuopan jälkeiseen kestävään kasvuun. Vaihtoehtomme lähtee siitä, että valtio ei ole lähtökohtaisesti ratkaisu ongelmiimme. Päinvastoin. Me haluamme antaa ihmiselle enemmän tilaa.

Heinosen mukaan kokoomus haluaa vahvistaa talouspolitiikan sääntöjä veronmaksajien turvaksi.

– Ylivelkaantuminen vaarantaa maamme kyvyn vastata ilmastonmuutokseen ja kykymme tarjota huolenpitoa sitä tarvitseville. Siksi velalle tulee asettaa katto sekä pitävät askelmerkit toimenpiteistä, jos tulevaisuus uhkaa viettää väärään suuntaan.

Heinosen mukaan hyvinvointia ei ole ilman kasvua.

– Siksi TKI-panostuksia tulee lisätä. Lannistavaa verotusta tulee keventää, työmarkkinoita joustavoittaa ja poistaa tukahduttavaa byrokratiaa. Sen sijaan, että mietimme miten voimme käyttää enemmän veronmaksajien rahoja, tulee miettiä miten asioita voi tehdä paremmin.

Kokoomuksen mukaan työllisyys on puolueen vaihtoehdon perusta.

– Hyvä suhdanne antaa mahdollisuuden kunnianhimon tason nostamiseen. Talouden palautumispyrähdys ei kuitenkaan kestä kauan, ja työvoiman supistuminen alkaa jarruttaa kasvua. Vaikuttavia toimia tarvitaan nyt, Heinonen patisti.

Hänen mukaansa kokoomuksen kestävän tulevaisuuden vaihtoehto näyttää, että jatkuvan velkaantumisen tieltä voidaan kääntyä.

– Hyvinvointipalvelut voidaan turvata ja kasvuun voidaan tehdä rohkeita panostuksia. Luotetaan valtion kaikkivoipaisuuden sijaan ihmisiin ja annetaan tilaa hyvinvoinnin kasvulle. Kokoomus toimii terveen julkisen talouden puolesta, jotta myös tulevaisuudessa kaiken ikäisillä suomalaisilla on mahdollisuus toimivaan hyvinvointiyhteiskuntaan, sen turvaan sekä palveluihin.

Edellä olevan perusteella Heinonen ehdotti, että eduskunta hyväksyy kokoomuksen vaihtoehtobudjetin vuodelle 2022.