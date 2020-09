Kokoomuksen ohjelmaluonnos: Natoon haettava lähivuosina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen hallituksen linjaus on ’Suomen on haettava jäsenyyttä lähivuosina’.

Kokoomuksen puoluekokous alkaa perjantaina Porissa. Kokoukselle on valmisteltu käsiteltäväksi puolueen tavoiteohjelma, jossa yhtenä lukuna on ”Huolehditaan omasta turvallisuudestamme”.

– Itsenäisyytemme takaamiseksi on oleellista, että kykenemme vastaamaan omasta turvallisuudestamme kaikissa olosuhteissa. Meidän on täysimääräisesti korvattava poistuvat suorituskyvyt strategisten hankintojen avulla. Hankintapäätös Hornet-kaluston korvaamisesta on tehtävä suunnitellussa aikataulussa, ohjelmaluonnoksessa todetaan.

Kokoomus haluaa nostaa puolustusmäärärahojen osuuden kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Ehdotetussa ohjelmassa todetaan Natosta seuraavasti:

– Nato-kumppanuus on Suomelle elintärkeä, ja se vaikuttaa monin tavoin Suomen ja lähialueidemme turvallisuuteen. Yhteistyö Naton kanssa varmistaa yhteensopivuuden Naton jäsenmaiden kanssa.

– Kannatamme Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. Se vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Suomen on haettava jäsenyyttä lähivuosina.

Puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden vastauksessaan puoluehallitus määrittelee, että ”kokoomus puolueena ajaa Nato-jäsenyyden toteutumista”.

