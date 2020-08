Pitäisikö presidentin kädet sitoa Natosta?

Kokoomusjohdon mielestä puolueen tulevan presidenttiehdokkaan näkemystä ei tule yrittää määrätä.

Kokoomuksen puoluekokous on määrä pitää Porissa kahden viikon päästä 4.-6. syyskuuta 2020. Puolueen järjestöt ovat tehneet puoluekokoukselle kaikkiaan 179 aloitetta.

Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien, jolloin asiasta tehtiin puoluekokouksessa päätös. Kokoomuksen puoluehallituksen mukaan ”Suomen pitää jatkaa ja tiivistää yhteistyötä ja kumppanuutta esimerkiksi Naton, Yhdysvaltojen, Britannian, Norjan ja Ruotsin kanssa. Kokoomus puolueena ajaa Nato-jäsenyyden toteutumista”.

– Tätä kantaa on useissa puoluekokouksissa sittemmin tarkennettu ja vahvistettu, joten linja on moneen kertaan julki lausuttu ja siten varmasti selkeä. Kahdessa edellisessä puoluekokouksessa eli vuosina 2016 ja 2018 hyväksyttiin ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiakirjat ”Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla” sekä ”Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla 2.0”, joissa molemmissa myönteinen kanta toistettiin, puoluehallitus toteaa.

Haukilahden-Westendin kansallisseura esittää nyt aloitteessaan puoluekokoukselle, että kokoomuksen presidenttiehdokkaan on sitouduttava edistämään Suomen Nato-jäsenyyttä. Yhdistyksen mielestä ”tulee puolueena varmistua siitä, että myös puolueemme tuleva presidenttiehdokas sitoutuu keskeisten kokoomuslaisten arvojen edistämiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Yhdistys esittää puoluehallitusta ”varmistamaan, että kokoomuksen presidenttiehdokas on sitoutunut edistämään Suomen Nato-jäsenyyttä”.

Kokoomuksen puoluehallitus on antanut aloitteeseen vastauksen, jonka se toivoo riittävän puoluekokoukselle riittäväksi selvitykseksi. Puoluehallitus viittaa ensin MTS:n kyselyyn, jonka mukaan suomalaisista 64 prosenttia katsoi, että Suomen ei tulisi pyrkiä Naton jäseneksi. Jäsenyyttä kannatti 20 prosenttia.

– Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään. Presidentti tekee kaikki merkittävät ulkopoliittiset ratkaisunsa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja valtioneuvoston valmistelusta.

– Natoon liittyminen ei ole yksin tasavallan presidentin päätettävissä tai edistettävissä oleva asia, vaan hänen on muodostettava tilannekuva ja toimittava kulloisessakin toimintaympäristössä realiteetit huomioiden, koko kansan presidenttinä. Kokoomus kannattaa Nato-jäsenyyttä, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena sitoa kokoomuksen ehdokkaan tai valituksi tulleen kokoomuslaisen presidentin mielipiteitä tai toimia tässä kysymyksessä, puolueen hallitus linjaa.

Ahvenanmaa esille

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää puoluekokousaloitteessaan, että Ahvenanmaan demilitarisointi olisi purettava. Opiskelijoiden mukaan siten ”valtion suvereniteetti pystytään turvaamaan ja koko valtakuntaa voidaan puolustaa konfliktitilanteessa tehokkaasti”.

Kokoomuksen puoluehallitus viittaa vastauksessaan puolueen Nato-kantaan:

– Kansallisen Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite on ollut saada Suomi liittymään puolustusliitto Naton jäseneksi. Puoluehallituksen näkemyksen mukaan Suomen Nato-jäsenyys lisäisi Suomen ja Itämeren alueen turvallisuutta. Puoluehallitus pitää tätä tavoitetta ensisijaisena keinona vastata aloitteessa esitettyihin huomioihin ja vahvistaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamisen sijaan, puoluehallitus toteaa ja toivoo vastauksen riittävän puoluekokoukselle selvitykseksi.

Kansalliset Jatko-Opiskelijat on tehnyt aloitteen otsikolla ”Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen puolustusta ja turvallisuutta”. Siinä kehotetaan ”ryhtymään selkeisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin Suomen Nato-jäsenyyden edesauttamiseksi”.

– Viimeaikaisissa puoluekokousasiakirjoissa on toistettu näkemys, jonka mukaan Nato-jäsenyyttä on haettava lähivuosina. …Asia on esitetty tämän kanssa yhdenmukaisella tavalla myös puoluekokouksessa käsiteltävänä olevassa laajassa poliittisessa ohjelmassa. Sen yhteydessä puoluehallitus toivoo selkeän Nato-kannan tulevan puoluekokouksen päätökseksi osana laajempaa kokonaisuutta turvallisuus- ja kansainvälispoliittisia linjauksia. Puoluehallitus pitää selvänä myös, että myönteisen Nato-kantamme toteutumisen edistämiseksi on tehtävä konkreettisia toimia, kokoomuksen puoluehallitus vastaa.

