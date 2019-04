Kokoomuksen eurovaalilista täynnä

Kokoomuksen puoluehallitus nimesi tiistaina Matilda af Hällströmin eurovaaliehdokkaaksi.

Espoolainen Matilda af Hällström on kokoomuksen eduskuntaryhmän ja puolueen kansainvälisten asioiden sihteeri.

– Ehdokaslistamme eurovaaleihin on nyt täysi. Olen erittäin iloinen, että jo ennestään erinomainen ehdokaslista täydentyy Matilda af Hällströmin vahvalla Eurooppa- ja kansainvälisellä osaamisella. Tällä listalla kokoomuksen on hyvä lähteä tavoittelemaan eurovaalien ykkössijaa ja yhtä lisäpaikkaa Euroopan parlamentissa, puoluesihteeri Janne Pesonen sanoo.

Koulutukseltaan af Hällström on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta sekä Master of Arts St Andrewsin yliopistosta. Hän on myös väitöskirjatutkija. Af Hällströmillä on monivuotinen kokemus Brysselistä, jossa hän on toiminut muun muassa Pohjoismaiden neuvoston edustajana.

Aiemmin hän on työskennellyt viestintätoimisto Milttonissa, Helsinki EU Office -toimistossa, Euroopan parlamentissa sekä ulkoministeriössä.

Kokoomus on nimennyt jo aiemmin 19 ehdokasta eurovaaleihin.

Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat yrittäjä Paula Aikio-Tallgren, yleisesikuntaupseeri ja everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth, teollisuusneuvos Kari Kallonen, kouluneuvos Jyrki Koivikko, ex-europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, liiketoimintajohtaja Piia Kurki, toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen, EU-asioihin erikoistunut konsulttiyrittäjä Mikko Ohela, kokoomuksen nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen sekä yrittäjä Mikael Ropo, ulkopolitiikan neuvonantaja Euroopan komissiossa Aura Salla, varatuomari Kimmo Sasi ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo, kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri Tuomas Tikkanen, professori ja lääkäri Pirkko Vihko, maanviljelijä Sami Yli-Rahnasto ja kokoomuksen järjestöverkoston puheenjohtaja Leena Zittling.