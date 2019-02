KL: Nämä ominaisuudet estävät hävittäjälentäjän ammatin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monet synnynnäiset ominaisuudet rajoittavat hävittäjälentäjäksi pääsyä.

Moni haaveilee hävittäjälentäjän ammatista, mutta vain harvalla on siihen vaadittavat ominaisuudet. Kauppalehden haastattelema André Brännström kertoo, että osa lentäjiltä edellytettävistä ominaisuuksista tulee vain syntymälahjana. Brännström on lentänyt Gripen- ja Draken-hävittäjillä jo yli kaksikymmentä vuotta. Tällä hetkellä Brännström testaa Gripen E -hävittäjää, joka on yksi Suomen seuraavista hävittäjäehdokkaista.

Hävittäjälentäjän tulee päästä koneen ohjaamosta nopeasti ja ketterästi ulos tarpeen tullen, joten hänen pitää olla sopivan mittainen ja ruumiinrakenteinen. G-voimille altistuminen vaatii pilotilta hyvää lihaskuntoa. Heikko näkö, allergiat, reumatismi tai koordinaatiokyvyn puute estävät pääsyn hävittäjälentäjäksi.

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi lentäjän persoonallisuus sekä henkinen kantti mitataan erilaisissa testeissä. Kandidaateilta testataan esimerkiksi analysointikykyä, stressinsietokykyä, muistia ja kykyä toimia tiimissä. Valttia on Brännströmin mukaan avoimuus, myöntyväisyys sekä päämäärätietoisuus.